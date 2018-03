У Кевина Лава подозрение на сотрясение мозга

Форвард «Кливленда»пропустил вторую половину матча с «Майами» (79:98) из-за подозрений на сотрясение мозга, сообщает The Athletic.

29-летний «тяжелый» пройдет повторное обследование в среду утром и, возможно, не сыграет в предстоящей встрече с «Шарлотт».

Лав получил удар по лицу на первой минуте матча с «Хит», в результате чего потерял зуб. Форвард удалился в раздевалку, но позже вернулся на площадку, однако после большого перерыва своей команде уже не помог.

