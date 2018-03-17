Дюрант выбыл на две недели из-за частичного перелома ребра

Форвард «Голден Стэйт»пропустит как минимум две недели из-за травмы.

Баскетболист получил частичный перелом ребра.

«Сейчас я ощущаю боль, когда начинаю смеяться. Когда я встаю с кровати или со стула, то есть совершаю самые обычные движения, тоже чувствую боль. Конечно, когда я пробовал выйти на паркет, то тоже не мог нормально двигаться из-за болевых ощущений в области ребер», — цитирует Дюранта ESPN.

В нынешнем сезоне баскетболист в среднем набирает 26,6 очка за игру, а также совершает 6,8 подбора и 5,4 передачи.

Ранее травмы получили Стивен Карри и Клэй Томпсон.