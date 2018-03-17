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    Дюрант выбыл на две недели из-за частичного перелома ребра

    Голден Стэйт Уорриорз НБА
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    Кевин Дюрант
    На фото:Кевин Дюрант
    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант пропустит как минимум две недели из-за травмы.

    Баскетболист получил частичный перелом ребра.

    «Сейчас я ощущаю боль, когда начинаю смеяться. Когда я встаю с кровати или со стула, то есть совершаю самые обычные движения, тоже чувствую боль. Конечно, когда я пробовал выйти на паркет, то тоже не мог нормально двигаться из-за болевых ощущений в области ребер», — цитирует Дюранта ESPN.

    В нынешнем сезоне баскетболист в среднем набирает 26,6 очка за игру, а также совершает 6,8 подбора и 5,4 передачи.

    Ранее травмы получили Стивен Карри и Клэй Томпсон.

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