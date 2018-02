«Кливленд» обыграл «Оклахому», «Миннесота» проиграла «Хьюстону»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Кливленде, завершилась со счетом 120:112 (29:28, 33:29, 29:30, 29:25).

Наибольший вклад в успех «Кавальерс» внес Леброн Джеймс, записавший в свой актив 37 очков, 8 подборов и 8 передач. Джей Ар Смит набрал 18 очков, реализовав 6 трехочковых бросков.

У гостей Пол Джордж, Кармело Энтони и Расселл Уэстбрук набрали 25, 24 и 21 очко соответственно. Стивен Адамс оформил дабл-дабл из 22 очков и 17 подборов.

«Кливленд» занимает третье место в Восточной конференции (34 победы, 22 поражения), а «Оклахома» идет пятой на Западе (32 победы, 26 поражений).

#LeBronJames posts 37 PTS, 8 REB, 8 AST to propel the @cavs to their 4⃣ straight win! #AllForOne pic.twitter.com/Mf3rS46Qem

«Миннесота Тимбервулвз» в домашнем матче потерпела поражение от «Хьюстон Рокетс» — 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42).

Лидер «Рокетс» Джеймс Харден записал в свой актив очередной дабл-дабл из 34 очка и 13 передач.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал центровой Карл-Энтони Таунс, также оформивший дабл-дабл с 35 очками и 12 подборами.

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает второе место (43 победы, 13 поражений), а «Миннесота» — четвертое (35 побед, 25 поражений).

Your #FantasyPlayeroftheNight: @KarlTowns! He puts up a big line of 35 PTS (12/16 FG), 12 REB, 3 AST, 1 STL & 3 BLK for 64.9 #NBAFantasy points!

KAT has been on a roll in his past 6, totaling 154 PTS, 67 REB, 16 AST & 8 BLK for 286.4 FPTS! pic.twitter.com/O0tFI3TCMB