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    «Кливленд» обыграл «Оклахому», «Миннесота» проиграла «Хьюстону»

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    Леброн Джеймс
    На фото:Леброн Джеймс
    «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Оклахомой-Сити Тандер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла в Кливленде, завершилась со счетом 120:112 (29:28, 33:29, 29:30, 29:25).

    Наибольший вклад в успех «Кавальерс» внес Леброн Джеймс, записавший в свой актив 37 очков, 8 подборов и 8 передач. Джей Ар Смит набрал 18 очков, реализовав 6 трехочковых бросков.

    У гостей Пол Джордж, Кармело Энтони и Расселл Уэстбрук набрали 25, 24 и 21 очко соответственно. Стивен Адамс оформил дабл-дабл из 22 очков и 17 подборов.

    «Кливленд» занимает третье место в Восточной конференции (34 победы, 22 поражения), а «Оклахома» идет пятой на Западе (32 победы, 26 поражений).


    «Миннесота Тимбервулвз» в домашнем матче потерпела поражение от «Хьюстон Рокетс» — 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42).

    Лидер «Рокетс» Джеймс Харден записал в свой актив очередной дабл-дабл из 34 очка и 13 передач.

    Самым результативным игроком в составе хозяев стал центровой Карл-Энтони Таунс, также оформивший дабл-дабл с 35 очками и 12 подборами.

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает второе место (43 победы, 13 поражений), а «Миннесота» — четвертое (35 побед, 25 поражений).


    Другие результаты:

    «Торонто» — «Майами» — 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31)
    «Милуоки» — «Атланта» — 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31)
    «Даллас» — «Сакраменто» — 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26)
    «Денвер» - «Сан-Антонио» — 117:109 (30:32, 28:29, 29:29, 30:19)

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