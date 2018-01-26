ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», Дюрант оформил трипл-дабл

    НБА Миннесота Тимбервулвз Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Нью-Йорк Никс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Кевин Дюрант
    На фото:Кевин Дюрант
    «Голден Стэйт» нанес поражение «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:113 (38:29, 36:33, 32:31, 20:20).

    Героем встречи стал Кевин Дюрант, который оформил 10-й в карьере трипл-дабл (28 очков, 10 подборов и 11 передач). Клэй Томпсон и Стивен Карри собрали по 25 очков.

    У «Тимбервулвз» выделялись Карл Таунс (31 + 11 подборов), Джамал Кроуфорд (21) и Тадж Гибсон (12 + 10 подборов).

    «Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (39 побед, 10 поражений), «Миннесота» — четвертая (31-20).

    «Оклахома-Сити» обыграла «Вашингтон», «Сакраменто» победил «Майами»

    «Денвер» на своей площадке перебросал «Нью-Йорк» — 130:118 (39:28, 34:32, 26:32, 31:26).

    В составе «Наггетс» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков, а самым результативным стал Гэри Харрис, набравший 23 очка. 21 очко в активе Трея Лайлза, Никола Йокич оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 передач.

    У «Никс» по 21 баллу набрали Кристапс Порзингис и Майкл Бизли, 20 — у Энеса Кантера. Отметим, что центровой Жоаким Ноа покинул расположение команды по причинам личного характера. Ожидается, что игрок пропустит следующие два матча «Никс».

    «Денвер» идет восьмым на «Западе» (25-23), «Нью-Йорк» — 10-й на «Востоке» (21-28).


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 25/01
    • «Портленд» остановил «Миннесоту», «Бостон» обыграл «Клипперс»
  • 24/01
    • «Голден Стэйт» сильнее «Нью-Йорка», «Бостон» уступил «Лейкерс»
  • 23/01
    • «Миннесота» переиграла «Клипперс»
  • 23/01
    • «Милуоки» обыграл «Финикс» в первом матче без Кидда, «Хьюстон» сильнее «Майами»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Коби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Ковач против Хеккинга
  • Прогнозы и ставки на футбол 26 января
  • 10,32
    •
  • Когда придут победы?
  • «Локомотив» — «Эстерсунд». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 27 января
  • 1,70
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 08:47
    • Джеймс выбрал Ирвинга и Дюранта в свою команду на Матч звезд НБА
  • 07:11
    • «Оклахома-Сити» обыграла «Вашингтон», «Сакраменто» победил «Майами»
  • 25/01
    • «Портленд» остановил «Миннесоту», «Бостон» обыграл «Клипперс»
  • 25/01
    • «Хьюстон» обыграл «Даллас», «Филадельфия» переиграла «Чикаго»
  • 24/01
    • «Зенит» в Петербурге уступил «Баварии»
  • 24/01
    • «Нижний Новгород» победил «Катайю»
  • 24/01
    • «Голден Стэйт» сильнее «Нью-Йорка», «Бостон» уступил «Лейкерс»
  • 24/01
    • «Кливленд» проиграл «Сан-Антонио», Леброн Джеймс набрал 30-тысячное очко в НБА
  • 23/01
    • «Миннесота» переиграла «Клипперс»
  • 23/01
    • Эмбиид и Лиллард — лучшие игроки недели в НБА
  • 23/01
    • «Милуоки» обыграл «Финикс» в первом матче без Кидда, «Хьюстон» сильнее «Майами»
  • 23/01
    • «Милуоки» уволил главного тренера
  • 22/01
    • ЦСКА обыграл «Нижний Новгород»
  • 22/01
    • «Лейкерс» переиграли «Нью-Йорк», «Бруклин» победил в Детройте
  • 21/01
    • 40 очков Ирвинга не помогли «Бостону» в матче с «Орландо»
  • 21/01
    • «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Химки»
  • 21/01
    • «Портленд» обыграл «Даллас», продлив свою успешную серию
  • 21/01
    • 36 очков Джорджа помогли «Оклахоме» разгромить «Кливленд», «Хьюстон» остановил «Голден Стэйт»
  • 20/01
    • «Енисей» проиграл «Калеву»
  • 20/01
    • «Лейкерс» обыграли «Индиану»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США