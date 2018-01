«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», Дюрант оформил трипл-дабл

нанес поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 126:113 (38:29, 36:33, 32:31, 20:20).

Героем встречи стал Кевин Дюрант, который оформил 10-й в карьере трипл-дабл (28 очков, 10 подборов и 11 передач). Клэй Томпсон и Стивен Карри собрали по 25 очков.

У «Тимбервулвз» выделялись Карл Таунс (31 + 11 подборов), Джамал Кроуфорд (21) и Тадж Гибсон (12 + 10 подборов).

«Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (39 побед, 10 поражений), «Миннесота» — четвертая (31-20).

«Оклахома-Сити» обыграла «Вашингтон», «Сакраменто» победил «Майами»

«Денвер» на своей площадке перебросал «Нью-Йорк» — 130:118 (39:28, 34:32, 26:32, 31:26).

В составе «Наггетс» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков, а самым результативным стал Гэри Харрис, набравший 23 очка. 21 очко в активе Трея Лайлза, Никола Йокич оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 передач.

У «Никс» по 21 баллу набрали Кристапс Порзингис и Майкл Бизли, 20 — у Энеса Кантера. Отметим, что центровой Жоаким Ноа покинул расположение команды по причинам личного характера. Ожидается, что игрок пропустит следующие два матча «Никс».

«Денвер» идет восьмым на «Западе» (25-23), «Нью-Йорк» — 10-й на «Востоке» (21-28).

All of the 18 triples from #StephenCurry, #KevinDurant and #KlayThompson in the @warriors home win over the @Timberwolves!#DubNation pic.twitter.com/gFsrdMHC6s