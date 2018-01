Точный бросок Колома помог УНИКСу переиграть «Нижний Новгород»

Казанскийодержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 91:89 (18:24, 21:20, 19:24, 33:21) в пользу гостей.

Ключевым стал точный двухочковый бросок Хоакима Колома на последних секундах игры, который и принес казанцам победу.

Самым результативным игроком матча стал Морис Ндур, набравший 30 очков. Еще 16 баллов набрал автор победного броска Хоаким Колом.

В составе нижегородцев отличились Джейк Одум и Стеван Еловац, набравшие 22 и 20 очков соответственно.

В турнирной таблице УНИКС занимает третье место (9 побед, 1 поражение), а «Нижний Новгород» — десятое (3 победы, 7 поражений).

What a feeling @qcolom10 has for the game! Another crucial buzzer beater for the Spaniard! pic.twitter.com/wpGoONr4Ht