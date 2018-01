«Портленд» победил «Оклахому-Сити», «Торонто» уступил «Майами»

в гостях обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 117:106 (24:26, 30:24, 34:26, 29:30).

В составе победителей 27 очков набрал Си Джей Макколлум. Шабазз Напьер заработал 21 очко, Юсуф Нуркич — 20.

У проигравших 22 очками, 12 передачи и 9 подборами отметился Расселл Уэстбрук. Также 22 очка в активе Пола Джорджа, 19 — у Кармело Энтони.

Эта победа стала для «Трэйл Блэйзерс» третьей подряд. «Портленд» идет пятым в таблице Западной конференции (22 победы, 18 поражений), «Оклахома-Сити» — на шестой строке (22-19).

«Торонто» на своей площадке проиграл «Майами» — 89:90 (21:22, 20:29, 23:21, 25:18). Победу «Хит» принес точный бросок Уэйна Эллингтона за 0,3 секунды до финальной сирены.

Эллингтон в итоге набрал 15 очков. Самым результативным у гостей стал Горан Драгич, на счету которого 24 очка и 12 подборов. Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов, Хассан Уайтсайд к 13 очкам добавил 15 подборов. У «Рэпторс» 25 очков набрал ДеМар ДеРозан.

«Майами» занимает четвертое место на «Востоке» (23-17), «Торонто» — второй (28-11).

«Даллас» дома победил «Орландо» и прервал свою трехматчевую серию поражений — 114:99 (25:19, 18:29, 39:27, 32:24).

У «Маверикс» по 20 очков собрали Деннис Смит и Дирк Новицки, Уэсли Мэттьюз добавил в копилку 16 очков. В составе «Мэджик» выделялись Аарон Гордон (19) и Ди Джей Огастин (18).

«Даллас» идет 13-м на «Западе» (14-28), «Орландо» — 14-й на «Востоке» (12-29).

