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    Правительство Японии отрицает отмену ОИ в Токио

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Заместитель генерального секретаря кабинета министров Манабу Сакаи опроверг информацию, согласно которой Олимпийские игры в Токио могут быть отменены.

    Правительство Японии отрицает отмену ОИ в Токио
    Правительство Японии отрицает отмену ОИ в Токио

    Ранее британское издание The Times проинформировало, что правительство Японии в частном порядке приняло решение об отмене Олимпиады из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    «Это не соответствует действительности», — заявил Сакаи на пресс-конференции.

    Он также особо подчеркнул, что опровержение касается и информации о том, что Токио может претендовать на проведение игр у себя в 2032.

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    • Напомним, изначально летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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