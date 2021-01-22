Япония готовится к отмене ОИ в Токио

Японское правительство в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса.

Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии.

По словам собеседника издания, японское правительство ищет возможность объявить об отказе от проведения Игр без потери лица. «Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится», — сказал источник.

Также, по его словам, после отмены основное внимание будет уделено обеспечению безопасности для проведения Игр в ближайшую свободную дату — 2032 году.

Напомним, изначально летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.