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    Олимпиада-2020 может быть перенесена на конец года

    Токио-2020
    Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на конец года из-за вспышки коронавируса.

    Олимпиада-2020 в Токио
    Олимпиада-2020 в Токио

    Об этом заявила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото.

    По ее словам, контракт предусматривает проведение игр в 2020 году.

    «Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки», — приводит слова Хасимото Reuters.

    Она также добавила, что правительство Японии делает все возможное, чтобы игры прошли в намеченные сроки.

    Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. 0

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