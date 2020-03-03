Олимпиада-2020 может быть перенесена на конец года

Олимпиада-2020 в Токио
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Об этом заявила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото.
По ее словам, контракт предусматривает проведение игр в 2020 году.
«Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки», — приводит слова Хасимото Reuters.
Она также добавила, что правительство Японии делает все возможное, чтобы игры прошли в намеченные сроки.
Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. 0