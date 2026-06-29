Россиянка Людмила Самсонова сыграет против представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.39.
Кудерметова
Полина второй год подряд сыграет в основной сетке британского мэйджора.
В 2025-м она не смогла пройти первый круг, проиграв польке Иге Свентек.
В отличие от прошлого сезона, в этом Кудерметовой не удалось избежать участия в квалификации.
В отборочных матчах Кудерметова выиграла у Джессики Понше, Клерви Нгунуэ и Алину Чараеву.
В начале июня Полина прошла квалификацию на «пятисотнике» в Лондоне. Правда, сразу после этого она разгромно проиграла Мари Боузковой.
В текущем сезоне Кудерметова выиграла пока лишь один матч на уровне основного тура.
Самсонова
Людмила провалила первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-50.
Эту неделю российская теннисистка начала в статусе 41-й ракетки мира.
Самсонова успела сыграть на трех травяных турнирах перед британским мэйджором.
В Лондоне и Берлине она не прошла первый круг, проиграв Хэрриет Дарт и Элизе Мертенс соответственно.
На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Самсонова в первом раунде выиграла у Катерины Синяковой, а во втором уступила Элине Свитолиной.
Людмила выиграла лишь восемь из 24-х матчей в текущем сезоне.
В прошлом году Самсонова дошла до четвертьфинала на Уимблдоне. Теперь ей придется защищать 430 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.67, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: оптимальный вариант — ставка на количество геймов или сетов. Очевидно, что Кудерметова способна обыграть Самсонову, которую сложно назвать фавориткой, глядя на ее результаты.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.