прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.39

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.39.

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Кудерметова

Полина второй год подряд сыграет в основной сетке британского мэйджора.

В 2025-м она не смогла пройти первый круг, проиграв польке Иге Свентек.

В отличие от прошлого сезона, в этом Кудерметовой не удалось избежать участия в квалификации.

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В отборочных матчах Кудерметова выиграла у Джессики Понше, Клерви Нгунуэ и Алину Чараеву.

В начале июня Полина прошла квалификацию на «пятисотнике» в Лондоне. Правда, сразу после этого она разгромно проиграла Мари Боузковой.

В текущем сезоне Кудерметова выиграла пока лишь один матч на уровне основного тура.

Самсонова

Людмила провалила первую половину сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

Эту неделю российская теннисистка начала в статусе 41-й ракетки мира.

Самсонова успела сыграть на трех травяных турнирах перед британским мэйджором.

В Лондоне и Берлине она не прошла первый круг, проиграв Хэрриет Дарт и Элизе Мертенс соответственно.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Самсонова в первом раунде выиграла у Катерины Синяковой, а во втором уступила Элине Свитолиной.

Людмила выиграла лишь восемь из 24-х матчей в текущем сезоне.

В прошлом году Самсонова дошла до четвертьфинала на Уимблдоне. Теперь ей придется защищать 430 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.67, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: оптимальный вариант — ставка на количество геймов или сетов. Очевидно, что Кудерметова способна обыграть Самсонову, которую сложно назвать фавориткой, глядя на ее результаты.

2.39 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Кудерметова — Самсонова принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.