Американка Джессика Пегула сыграет против чешки Катерины Синяковой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 06:00 мск.
Синякова
Катерина впервые в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000.
На текущем турнире чешская теннисистка с учетом квалификации провела уже пять матчей, но при этом до сих пор не отдала ни одного сета.
В отборе ее соперницами были американка Кэти Макналли и китаянка Яфань Ван.
В первом круге Синякова одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (6:4, 6:4), а во втором разгромила австралийку Майю Джойнт (6:3, 6:1).
В 1/8 финала Синякова остановила талантливую американку Иву Йович — 7:5, 6:3.
Пегула
Джессика попала в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ей надо было выиграть лишь два матча.
В первом Пегула одержала победу над соотечественницей Хэйли Баптист — 6:4, 4:6, 7:6.
После этого американка обыграла россиянку Екатерину Александрову — 7:5, 3:6, 6:3.
На прошлой неделе Пегула добралась до полуфинала на «тысячнике» в Пекине. Прежде чем уступить Линде Носковой (3:6, 6:1, 6:7), она обыграла Айлу Томлянович, Эмму Радукану, Марту Костюк и Эмму Наварро.
В августе Пегула слабо провела турниры в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, но зато потом дошла до полуфинала на US Open.
В этом году Джессика выиграла 33 из 44 матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синякову в этом матче можно поставить за 2.78, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: Джессика выиграла четыре из пяти матчей против Катерины. Ранее в этом году американка уверенно победила чешка на траве в Бад-Хомбурге — 6:2, 6:3. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.
Рекомендуемая ставка: победа Пегулы + тотал геймов меньше 20,5 за 2.60.