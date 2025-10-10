прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 2.60

Американка Джессика Пегула сыграет против чешки Катерины Синяковой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 06:00 мск.

Синякова

Катерина впервые в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне WTA 1000.

На текущем турнире чешская теннисистка с учетом квалификации провела уже пять матчей, но при этом до сих пор не отдала ни одного сета.

В отборе ее соперницами были американка Кэти Макналли и китаянка Яфань Ван.

Прогнозы на теннис

В первом круге Синякова одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (6:4, 6:4), а во втором разгромила австралийку Майю Джойнт (6:3, 6:1).

В 1/8 финала Синякова остановила талантливую американку Иву Йович — 7:5, 6:3.

Пегула

Джессика попала в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ей надо было выиграть лишь два матча.

В первом Пегула одержала победу над соотечественницей Хэйли Баптист — 6:4, 4:6, 7:6.

После этого американка обыграла россиянку Екатерину Александрову — 7:5, 3:6, 6:3.

На прошлой неделе Пегула добралась до полуфинала на «тысячнике» в Пекине. Прежде чем уступить Линде Носковой (3:6, 6:1, 6:7), она обыграла Айлу Томлянович, Эмму Радукану, Марту Костюк и Эмму Наварро.

В августе Пегула слабо провела турниры в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, но зато потом дошла до полуфинала на US Open.

В этом году Джессика выиграла 33 из 44 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синякову в этом матче можно поставить за 2.78, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: Джессика выиграла четыре из пяти матчей против Катерины. Ранее в этом году американка уверенно победила чешка на траве в Бад-Хомбурге — 6:2, 6:3. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

2.60 Победа Пегулы + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Синякова — Пегула принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы + тотал геймов меньше 20,5 за 2.60.