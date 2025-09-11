Хаддад — Пигосси. Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч второго круга в Сан-Паулу 11 сентября 2025 года

Хаддад Майа из Бразилии сыграет против соотечественницы Лауры Пигосси во втором круге в Сан-Паулу. Матч пройдёт 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хаддад — Пигосси, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хаддад

Первый круг на турнире в Сан-Паулу прошёл для Майи Хаддад легко, бразильская теннисистка отдала своей сопернице итальянке Мириане Тоне всего два гейма (6:1, 6:1).

На корте спортсменки провели 1 час 17 минут. По ходу поединка Майа Хаддад два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

В последних пяти матчах бразильская теннисистка одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

Прогнозы на теннис

Хаддад Майа в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 27 место.

Пигосси

Лаура Пигосси одержал волевую победу в первом круге бразильского розыгрыша в Сан-Паулу. Бразильская спортсменка переиграла американку Элизабет Мандлик (2:6, 6:3, 6:4).

Время встречи продолжалось 2 часа 40 минут. Пигоссии три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На US Open Лаура Пигосси не смогла пройти квалификацию, выиграв сначала у Тамары Зиданшек из Словении (5:7, 7:6, 6:3), а затем проиграв Эмерсон Джонс из Австралии (4:6, 4:6).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Лаура Пигосси занимает 193 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Хаддад в этом матче можно поставить за 1.12, победу Пигосси букмекеры предлагают за 6.30.

Прогноз: Теннисистки между собой встречались два раза во французском Сен-Мало и бразильском Рибейран-Прету. Обе встречи завершились победой Хаддад. Скорее всего 27 ракетка мира добьётся новой виктории в матче против Пигосси.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-6.5) с коэффициентом 2.15.