    Хаддад шагнёт в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу?

    Хаддад — Пигосси. Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч второго круга в Сан-Паулу 11 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Хаддад — Пигосси
    Хаддад Майа
    Хаддад Майа из Бразилии сыграет против соотечественницы Лауры Пигосси во втором круге в Сан-Паулу. Матч пройдёт 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хаддад — Пигосси, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хаддад

    Первый круг на турнире в Сан-Паулу прошёл для Майи Хаддад легко, бразильская теннисистка отдала своей сопернице итальянке Мириане Тоне всего два гейма (6:1, 6:1).

    На корте спортсменки провели 1 час 17 минут. По ходу поединка Майа Хаддад два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

    В последних пяти матчах бразильская теннисистка одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

    Прогнозы на теннис

    Хаддад Майа в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 27 место.

    Пигосси

    Лаура Пигосси одержал волевую победу в первом круге бразильского розыгрыша в Сан-Паулу. Бразильская спортсменка переиграла американку Элизабет Мандлик (2:6, 6:3, 6:4).

    Время встречи продолжалось 2 часа 40 минут. Пигоссии три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

    На US Open Лаура Пигосси не смогла пройти квалификацию, выиграв сначала у Тамары Зиданшек из Словении (5:7, 7:6, 6:3), а затем проиграв Эмерсон Джонс из Австралии (4:6, 4:6).

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Лаура Пигосси занимает 193 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Хаддад в этом матче можно поставить за 1.12, победу Пигосси букмекеры предлагают за 6.30.

    Прогноз: Теннисистки между собой встречались два раза во французском Сен-Мало и бразильском Рибейран-Прету. Обе встречи завершились победой Хаддад. Скорее всего 27 ракетка мира добьётся новой виктории в матче против Пигосси.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-6.5) с коэффициентом 2.15.

    2.15
    Хаддад — Пигосси: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 11.09.202519:00. Хаддад шагнёт в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу?
