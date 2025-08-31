ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    У Соболенко будут проблемы в матче с Букшей?

    Соболенко — Букша. Ставка (к. 2.22) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Арина Соболенко
    Прогноз и ставки на Соболенко — Букша
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против испанки Кристины Букши в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентяря, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Букша, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 31 Августа 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 18:00 Кристина Буча

    Кристина Буча

  • Испания
    Соболенко

    Арина пятый раз подряд вышла в четвертый круг американского мэйджора.

    При этом в четырех предыдущих сезонах она доходила минимум до полуфинала, а в прошлом году стала чемпионкой US Open.

    На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета.

    В первом круге действующая чемпионка выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой (7:5, 6:1), а во втором — у россиянки Полины Кудерметовой (7:6, 6:2).

    Прогнозы и ставки на US Open

    В третьем раунде Соболенко одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 7:6.

    Букша

    Кристина впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

    В первом круге испанская теннисистка разгромила американку Клер Лью — 6:2, 6:1.

    Во втором раунде Букша одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 6:4, 6:3.

    В третьем матче ее соперницей была бельгийка Элиза Мертенс — 3:6, 7:5, 6:3.

    Букша впервые в сезоне выиграла три матча подряд на уровне основного тура.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Соболенко не будет проблем в предстоящем матче. На победу Букши можно поставить за 10.75.

    Прогноз: у Арины пока не было чересчур разгромных побед на этом турнире. Вполне вероятно, что на этот раз она отдаст сопернице минимальное количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,0) за 2.22.

