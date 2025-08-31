Соболенко — Букша. Ставка (к. 2.22) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

Арина Соболенко
Соболенко
Арина пятый раз подряд вышла в четвертый круг американского мэйджора.
При этом в четырех предыдущих сезонах она доходила минимум до полуфинала, а в прошлом году стала чемпионкой US Open.
На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге действующая чемпионка выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой (7:5, 6:1), а во втором — у россиянки Полины Кудерметовой (7:6, 6:2).
В третьем раунде Соболенко одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 7:6.
Букша
Кристина впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».
В первом круге испанская теннисистка разгромила американку Клер Лью — 6:2, 6:1.
Во втором раунде Букша одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой — 6:4, 6:3.
В третьем матче ее соперницей была бельгийка Элиза Мертенс — 3:6, 7:5, 6:3.
Букша впервые в сезоне выиграла три матча подряд на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Соболенко не будет проблем в предстоящем матче. На победу Букши можно поставить за 10.75.
Прогноз: у Арины пока не было чересчур разгромных побед на этом турнире. Вполне вероятно, что на этот раз она отдаст сопернице минимальное количество геймов.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,0) за 2.22.