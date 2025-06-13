Шелтон — Легечка. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2025 года

Шелтон
Бен на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче американский теннисист одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером — 7:6, 7:5.
Как и ожидалось, это была не самая простая игра, но также стоит отметить, что Шелтон очень уверенно играл на своей подаче, так и не позволив сопернику взять на приеме хотя бы гейм. Кроме того, он не отдал ни одного очка на тай-брейке.
В прошлом году Шелтон слабо провел первые турниры на траве, но зато потом дошел до четвертого круга на Уимблдоне.
Легечка
Иржи в стартовом матче выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:4.
Для чешского теннисиста это был первый матч на траве с 2023 года. В прошлом сезоне ему пришлось пропустить серию турниров на этом покрытии из-за травмы спины.
При этом в 2023-м Легечка дошел до четвертого круга на Уимблдоне. Пройти дальше ему помешала травма — в 1/8 финала чех не смог завершить матч против Даниила Медведева.
Во втором матче на этой неделе Легечка одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:4, 7:5.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.80, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: оба теннисиста обладают классной первой подачей, поэтому в данном случае логично предположить, что матч между американцем и чехом будет максимально напряженным. Вполне вероятно, что им понадобится несколько тай-брейков.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.14.