ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Мне не нравилось, как играл ЦСКА при Николиче, не увидел развития Ламин ЯмальПравильный менталитет. Вот почему Ямаль станет еще лучше Хоакин БаклиУсман подерется с Бакли, Намаюнас против Мэверик. Анонс карда UFC Atlanta
    Все новости спорта

    Шелтон и Легечка проведут матч с тремя тай-брейками?

    Шелтон — Легечка. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Бен Шелтон Прогнозы на Иржи Легечка
    Прогноз и ставки на Шелтон — Легечка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале турнира WTA 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шелтон

    Бен на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.  

    В первом матче американский теннисист одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером — 7:6, 7:5.

    Как и ожидалось, это была не самая простая игра, но также стоит отметить, что Шелтон очень уверенно играл на своей подаче, так и не позволив сопернику взять на приеме хотя бы гейм. Кроме того, он не отдал ни одного очка на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Шелтон слабо провел первые турниры на траве, но зато потом дошел до четвертого круга на Уимблдоне.

    Легечка

    Иржи в стартовом матче выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:4.

    Для чешского теннисиста это был первый матч на траве с 2023 года. В прошлом сезоне ему пришлось пропустить серию турниров на этом покрытии из-за травмы спины.

    При этом в 2023-м Легечка  дошел до четвертого круга на Уимблдоне. Пройти дальше ему помешала травма — в 1/8 финала чех не смог завершить матч против Даниила Медведева.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Во втором матче на этой неделе Легечка одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:4, 7:5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.80, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.01.

    Прогноз: оба теннисиста обладают классной первой подачей, поэтому в данном случае логично предположить, что матч между американцем и чехом будет максимально напряженным. Вполне вероятно, что им понадобится несколько тай-брейков.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.14.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Легечка?

    Матч Шелтон — Легечка состоится 13 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Легечка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Легечка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Легечка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Легечка?

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.80, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Брэнстин — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ламенс — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Боржеш — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уотсон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Микельсен — Энгель
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эала — Рисер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Опелка — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саккари — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Попырин — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Андрееску — Сун
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Зверев — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Биррелл — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шелтон — Легечка: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 13.06.202512:00. Шелтон и Легечка проведут матч с тремя тай-брейками?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры