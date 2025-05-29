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    Фонсека — Эрбер. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фонсека — Эрбер
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    Жоао Фонсека
    Бразилец Жоао Фонсека сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Эрбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2025 года

    Жуан Фонсека

  • Бразилия
    •  Жуан Фонсека 15:30 Пьер-Юг Эрбер

    Пьер-Юг Эрбер

  • Франция
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    Фонсека

    Жоао впервые в карьере прошел круг на французском мэйджоре.

    В стартовом матче бразилец не оставил шансов Хуберту Хуркачу — 6:2, 6:4, 6:2.

    Фонсека прервал серию из трех поражений. В конце апреля он проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7) во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

    Вскоре после этого латиноамериканец уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу на старте «челленджера» в португальском Эшториле.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Еще одним разочарованием стало поражение 18-летнего теннисиста от венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Риме.

    Но стоит также обратить внимание, что в начале года Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе. Эта победа победа позволила ему закрепиться в топ-100.

    Эрбер

    Пьер-Юг тем временем выиграл матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос впервые с 2020 года.

    В первом раунде Эрбер одержал победу над своим соотечественником Бенжаменом Бонзи — 7:5, 3:6, 4:6, 7:5, 6:2.

    Эрбер попал сразу в основную сетку домашнего мэйджора благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

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    В текущем сезоне 34-летний француз до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основного тура.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Фонсека спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Эрбера можно поставить за 11.75.

    Прогноз: несмотря на то, что бразильцу пока не хватает стабильности, в предстоящем матче у него, скорее всего, не будет серьезных проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки с форой по геймам (-8,5) за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фонсека — Эрбер?

    Матч Фонсека — Эрбер состоится 29 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фонсека — Эрбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фонсеки с форой по геймам (-8,5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фонсека — Эрбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фонсеки с форой по геймам (-8,5) » с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фонсека — Эрбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фонсека — Эрбер?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Фонсека спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Эрбера можно поставить за 11.75.

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    Фонсека — Эрбер: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 29.05.202515:30. Сможет ли Фонсека обыграть 147-ю ракетку мира?
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