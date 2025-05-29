Фонсека — Эрбер. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Эрбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фонсека

Жоао впервые в карьере прошел круг на французском мэйджоре.

В стартовом матче бразилец не оставил шансов Хуберту Хуркачу — 6:2, 6:4, 6:2.

Фонсека прервал серию из трех поражений. В конце апреля он проиграл американцу Томми Полу (6:7, 6:7) во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Вскоре после этого латиноамериканец уступил нидерландцу Йесперу де Йонгу на старте «челленджера» в португальском Эшториле.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Еще одним разочарованием стало поражение 18-летнего теннисиста от венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Риме.

Но стоит также обратить внимание, что в начале года Фонсека выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе. Эта победа победа позволила ему закрепиться в топ-100.

Эрбер

Пьер-Юг тем временем выиграл матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос впервые с 2020 года.

В первом раунде Эрбер одержал победу над своим соотечественником Бенжаменом Бонзи — 7:5, 3:6, 4:6, 7:5, 6:2.

Эрбер попал сразу в основную сетку домашнего мэйджора благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

В текущем сезоне 34-летний француз до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Фонсека спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Эрбера можно поставить за 11.75.

Прогноз: несмотря на то, что бразильцу пока не хватает стабильности, в предстоящем матче у него, скорее всего, не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки с форой по геймам (-8,5) за 2.20.