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    Шаповалов проиграет третий матч подряд?

    Шаповалов — Мартинес. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Мартинес
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Мартинес, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2025 года

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •  Денис Шаповалов 15:30 Педро Мартинес

    Педро Мартинес

  • Испания
    •

    Шаповалов

    Денис приехал в столицу Франции без каких-либо ожиданий.

    Дело в том, что теннисист из Канады выиграл лишь один из пяти предыдущих матчей.

    Шаповалов не прошел ни одного раунда на турнирах Монте-Карло, Мюнхене и Риме.

    На «Мастерсе» в Риме Шаповалов проиграл литовцу Вилюсу Гаубасу.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Спад в игре Шаповалова начался вскоре после «пятисотника» в Акапулько, на котором он дошел до полуфинала. Кроме того, в феврале Денис выиграл турнир ATP 500 в Далласе.

    В двух предыдущих сезонах Шаповалов дошел на Ролан Гаррос до третьего круга.

    Мартинес

    Педро тем временем тоже очень слабо провел весеннюю серию турниров на грунте.

    Испанский теннисист выиграл лишь четыре из 11-ти предыдущих матчей.

    На неделе перед мэйджором в Париже Мартинес проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло на старте турнира в Габмурге.

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    На «Мастерсе» в Риме Мартинес после победы над итальянцем Маттиа Беллуччи проиграл во втором круге Хуберту Хуркачу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.42, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: сложно сказать, удалось ли Денису подготовиться как следует к главному турниру на грунте. На недавних турнирах он был явно далек от своей оптимальной формы. В связи с этим сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38.5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шаповалов — Мартинес?

    Матч Шаповалов — Мартинес состоится 26 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шаповалов — Мартинес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 38.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шаповалов — Мартинес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 38.5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шаповалов — Мартинес?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шаповалов — Мартинес?

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.42, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.87.

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    Шаповалов — Мартинес: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 26.05.202515:30. Шаповалов проиграет третий матч подряд?
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