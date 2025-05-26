Шаповалов — Мартинес. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Канадец Денис Шаповалов сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Мартинес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Денис приехал в столицу Франции без каких-либо ожиданий.

Дело в том, что теннисист из Канады выиграл лишь один из пяти предыдущих матчей.

Шаповалов не прошел ни одного раунда на турнирах Монте-Карло, Мюнхене и Риме.

На «Мастерсе» в Риме Шаповалов проиграл литовцу Вилюсу Гаубасу.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Спад в игре Шаповалова начался вскоре после «пятисотника» в Акапулько, на котором он дошел до полуфинала. Кроме того, в феврале Денис выиграл турнир ATP 500 в Далласе.

В двух предыдущих сезонах Шаповалов дошел на Ролан Гаррос до третьего круга.

Мартинес

Педро тем временем тоже очень слабо провел весеннюю серию турниров на грунте.

Испанский теннисист выиграл лишь четыре из 11-ти предыдущих матчей.

На неделе перед мэйджором в Париже Мартинес проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло на старте турнира в Габмурге.

На «Мастерсе» в Риме Мартинес после победы над итальянцем Маттиа Беллуччи проиграл во втором круге Хуберту Хуркачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.42, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: сложно сказать, удалось ли Денису подготовиться как следует к главному турниру на грунте. На недавних турнирах он был явно далек от своей оптимальной формы. В связи с этим сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38.5 за 1.96.