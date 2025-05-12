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    Американка обеспечит место в четвертьфинале?

    Гауфф — Радукану. Ставка (к. 1.80) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Радукану
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    Коко Гауфф
    Американка Коко Гауфф сыграет против британки Эммы Радукану в четвёртом круге турнира в Риме. Матч пройдёт 12 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 12 Мая 2025 года

    Кори Гауфф

  • США
    •  Кори Гауфф 16:00 Эмма Радукану

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •

    Гауфф

    В третьем круге «тысячника» Коко Гауфф одержала победу в матче против Магды Линетт из Польши (7:5, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 42 минуты.

    За это время Гауфф реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и допустила шесть двойных ошибок.

    Стадией ранее американка выбила из розыгрыша Викторию Мбоко из Канады (3:6, 6:2, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Коко Гауфф занимает 3 место.

    Радукану

    Британская теннисистка одержала третью победу подряд на кортах Рима. В третьем круге Эмма Радукану в трёх сетах переиграла россиянку Веронику Кудерметову (5:7, 6:0, 6:1).

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    • За два с половиной часа игры Радукану выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    На «тысячнике» в Риме Эмма Радукану одержала победу в матчах с Жиль Тайхманн из Швейцарии (6:2, 6:2) и Майей Джойнт из Австралии (7:5, 6:7, 6:3).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Эмма Радукану занимает 49 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.26, Радукану букмекеры предлагают за 3.90.

    Прогноз: Эмме Радукану турнир в Риме сложно дается, британка с трудом выиграла у Кудерметовой и Джойнт. Гауфф вполне может добиться успеха в игре и пройдёт в четвертьфинал.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гауфф — Радукану?

    Матч Гауфф — Радукану состоится 12 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гауфф — Радукану?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гауфф — Радукану?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гауфф — Радукану?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гауфф — Радукану?

    Коэффициенты букмекеров: : На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.26, Радукану букмекеры предлагают за 3.90.

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    Гауфф — Радукану: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 12.05.202516:00. Американка обеспечит место в четвертьфинале?
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