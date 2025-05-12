Гауфф — Радукану. Ставка (к. 1.80) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

Американка Коко Гауфф сыграет против британки Эммы Радукану в четвёртом круге турнира в Риме. Матч пройдёт 12 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гауфф

В третьем круге «тысячника» Коко Гауфф одержала победу в матче против Магды Линетт из Польши (7:5, 6:3). На корте спортсменки провели 1 час 42 минуты.

За это время Гауфф реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и допустила шесть двойных ошибок.

Стадией ранее американка выбила из розыгрыша Викторию Мбоко из Канады (3:6, 6:2, 6:3).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Коко Гауфф занимает 3 место.

Радукану

Британская теннисистка одержала третью победу подряд на кортах Рима. В третьем круге Эмма Радукану в трёх сетах переиграла россиянку Веронику Кудерметову (5:7, 6:0, 6:1).

За два с половиной часа игры Радукану выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

На «тысячнике» в Риме Эмма Радукану одержала победу в матчах с Жиль Тайхманн из Швейцарии (6:2, 6:2) и Майей Джойнт из Австралии (7:5, 6:7, 6:3).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Эмма Радукану занимает 49 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.26, Радукану букмекеры предлагают за 3.90.

Прогноз: Эмме Радукану турнир в Риме сложно дается, британка с трудом выиграла у Кудерметовой и Джойнт. Гауфф вполне может добиться успеха в игре и пройдёт в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.80.