Карабельи — Зверев. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Камило Уго Карабелли
Александр Зверев
Карабельи
В первом круге Камило Уго одержал победу над бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:2, 1:6, 6:3.
В апреле аргентинский теннисист не прошел первый раунд на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, проиграв французу Александру Мюллеру и австралийцу Кристоферу О'Коннеллу соответственно.
Но также стоит отметить, что в этом году Карабельи провел на грунте уже 26 матчей.
В конце февраля Карабельи дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.
Вскоре после этого 25-летний латиноамериканец добрался до 1/2 финала на турнире в Сантьяго (Чили).
Зверев
Саша в прошлом месяце выиграл турнир в Мюнхене, благодаря чему снова поднялся в рейтинге на вторую строчку.
В финале домашнего «пятисотника» немецкий теннисист спокойно обыграл американца Бена Шелтона (6:2, 6:4).
На «Мастерсе» в Мадриде Зверев не смог пройти 1/8 финала, проиграв Франсиско Серундоло. Интересно, что это уже его второе поражение от аргентинца в этом году — ранее они встречались в Буэнос-Айресе.
Зверев — действующий чемпион римского «Мастерса». При этом он дважды выигрывал этот турнир: в 2017-м Саша победил в решающем матче Новака Джоковича.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карабельи в этом матче можно поставить за 6.15, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Зверев не сможет разгромить аргентинца. Скорее всего, Карабельи навяжет сопернику борьбу как минимум в одном сете.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.