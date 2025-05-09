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    Сможет ли Зверев пройти второй круг в Риме?

    Карабельи — Зверев. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Карабельи — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карабельи — Зверев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 09 Мая 2025 года

    Камило Уго Карабелли

  • Аргентина
    •  Камило Уго Карабелли 12:00 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
    •

    Карабельи

    В первом круге Камило Уго одержал победу над бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:2, 1:6, 6:3.

    В апреле аргентинский теннисист не прошел первый раунд на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, проиграв французу Александру Мюллеру и австралийцу Кристоферу О'Коннеллу соответственно.

    Но также стоит отметить, что в этом году Карабельи провел на грунте уже 26 матчей.

    В конце февраля Карабельи дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    Прогнозы на теннис

    Вскоре после этого 25-летний латиноамериканец добрался до 1/2 финала на турнире в Сантьяго (Чили).

    Зверев

    Саша в прошлом месяце выиграл турнир в Мюнхене, благодаря чему снова поднялся в рейтинге на вторую строчку.

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    • В финале домашнего «пятисотника» немецкий теннисист спокойно обыграл американца Бена Шелтона (6:2, 6:4).

    На «Мастерсе» в Мадриде Зверев не смог пройти 1/8 финала, проиграв Франсиско Серундоло. Интересно, что это уже его второе поражение от аргентинца в этом году — ранее они встречались в Буэнос-Айресе.

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    Зверев — действующий чемпион римского «Мастерса». При этом он дважды выигрывал этот турнир: в 2017-м Саша победил в решающем матче Новака Джоковича.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карабельи в этом матче можно поставить за 6.15, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Зверев не сможет разгромить аргентинца. Скорее всего, Карабельи навяжет сопернику борьбу как минимум в одном сете.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Карабельи — Зверев?

    Матч Карабельи — Зверев состоится 09 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Карабельи — Зверев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Карабельи — Зверев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Карабельи — Зверев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Карабельи — Зверев?

    Коэффициенты букмекеров: на Карабельи в этом матче можно поставить за 6.15, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.22.

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    Карабельи — Зверев: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 09.05.202512:00. Сможет ли Зверев пройти второй круг в Риме?
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