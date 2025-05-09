Карабельи — Зверев. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карабельи — Зверев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Карабельи

В первом круге Камило Уго одержал победу над бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:2, 1:6, 6:3.

В апреле аргентинский теннисист не прошел первый раунд на «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, проиграв французу Александру Мюллеру и австралийцу Кристоферу О'Коннеллу соответственно.

Но также стоит отметить, что в этом году Карабельи провел на грунте уже 26 матчей.

В конце февраля Карабельи дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Прогнозы на теннис

Вскоре после этого 25-летний латиноамериканец добрался до 1/2 финала на турнире в Сантьяго (Чили).

Зверев

Саша в прошлом месяце выиграл турнир в Мюнхене, благодаря чему снова поднялся в рейтинге на вторую строчку.

В финале домашнего «пятисотника» немецкий теннисист спокойно обыграл американца Бена Шелтона (6:2, 6:4).

На «Мастерсе» в Мадриде Зверев не смог пройти 1/8 финала, проиграв Франсиско Серундоло. Интересно, что это уже его второе поражение от аргентинца в этом году — ранее они встречались в Буэнос-Айресе.

Зверев — действующий чемпион римского «Мастерса». При этом он дважды выигрывал этот турнир: в 2017-м Саша победил в решающем матче Новака Джоковича.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карабельи в этом матче можно поставить за 6.15, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Зверев не сможет разгромить аргентинца. Скорее всего, Карабельи навяжет сопернику борьбу как минимум в одном сете.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.