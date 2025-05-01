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    Сможет ли Музетти выйти в полуфинал мадридского «Мастерса»?

    Музетти — Диалло. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Мадриде 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Диалло
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против канадца Габриэля Диалло в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Диалло, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 01 Мая 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 21:00 Габриел Диалло

    Габриел Диалло

  • Канада
    •

    Музетти

    Лоренцо дошел до четвертьфинала на втором «Мастерсе» подряд.

    В начале апреля итальянский теннисист остановился в шаге от титула в Монте-Карло, проиграв в решающем матче Карлосу Алькарасу.

    На текущем турнире Музетти досталась непростая сетка, но при этом он до сих пор не проиграл ни сета.

    В стартовом матче он одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри (7:6, 6:2), но самое интересное началось чуть позже.

    Прогнозы на теннис

    В третьем раунде Музетти выиграл у грека Стефаноса Циципаса (7:5, 7:6), а в 1/8 финала красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минором (6:4, 6:2).

    Диалло

    Габриэль тем временем впервые в карьере добрался до четвертьфинала на «Мастерсе», благодаря чему дебютирует в топ-60.

    В 1/8 финала теннисист из Канады одержал волевую победу над Григором Димитровым — 5:7, 7:6, 6:4.

    Во втором сете Диалло отыграл три матчбола на тай-брейке. При этом в решающей партии у болгарина не было ни одного брейк-пойнта.

    В в основную сетку Диалло попал только как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл хорвату Борне Чоричу.

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    Зато в первом круге Диалло выиграл у бельгийца Зизу Бергса, а во втором остановил поляка Камиля Майхшака.

    В третьем раунде 23-летний теннисист одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри — 2:6, 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.25, победу Диалло букмекеры предлагают за 3.94.

    Прогноз: в начале года Лоренцо спокойно переиграл канадца в Гонконге — 6:4, 6:3. Несмотря на то, что Диалло здорово играет на текущем турнире, он вряд ли удивит одного из фаворитов турнира. На этой неделе итальянец вполне способен побороться даже за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-4,5) за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Музетти — Диалло?

    Матч Музетти — Диалло состоится 01 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Музетти — Диалло?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Музетти с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Музетти — Диалло?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Музетти с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Диалло?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Диалло?

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.25, победу Диалло букмекеры предлагают за 3.94.

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    Музетти — Диалло: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 01.05.202521:00. Сможет ли Музетти выйти в полуфинал мадридского «Мастерса»?
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