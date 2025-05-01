Музетти — Диалло. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Мадриде 1 мая 2025 года

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против канадца Габриэля Диалло в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 1 мая, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Диалло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо дошел до четвертьфинала на втором «Мастерсе» подряд.

В начале апреля итальянский теннисист остановился в шаге от титула в Монте-Карло, проиграв в решающем матче Карлосу Алькарасу.

На текущем турнире Музетти досталась непростая сетка, но при этом он до сих пор не проиграл ни сета.

В стартовом матче он одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри (7:6, 6:2), но самое интересное началось чуть позже.

Прогнозы на теннис

В третьем раунде Музетти выиграл у грека Стефаноса Циципаса (7:5, 7:6), а в 1/8 финала красиво разобрался с австралийцем Алексом Де Минором (6:4, 6:2).

Диалло

Габриэль тем временем впервые в карьере добрался до четвертьфинала на «Мастерсе», благодаря чему дебютирует в топ-60.

В 1/8 финала теннисист из Канады одержал волевую победу над Григором Димитровым — 5:7, 7:6, 6:4.

Во втором сете Диалло отыграл три матчбола на тай-брейке. При этом в решающей партии у болгарина не было ни одного брейк-пойнта.

В в основную сетку Диалло попал только как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл хорвату Борне Чоричу.

Зато в первом круге Диалло выиграл у бельгийца Зизу Бергса, а во втором остановил поляка Камиля Майхшака.

В третьем раунде 23-летний теннисист одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри — 2:6, 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.25, победу Диалло букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: в начале года Лоренцо спокойно переиграл канадца в Гонконге — 6:4, 6:3. Несмотря на то, что Диалло здорово играет на текущем турнире, он вряд ли удивит одного из фаворитов турнира. На этой неделе итальянец вполне способен побороться даже за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-4,5) за 2.07.