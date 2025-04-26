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    Берреттини снова проиграет Гирону?

    Гирон — Берреттини. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Берреттини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гирон

    В первом раунде у Маркоса был тяжелейший матч против Лернера Тьена — 6:1, 1:6, 7:6.

    В решающем сете Гирон не позволил 19-летнему соотечественнику подать на матч при счете 5:4.

    В текущем сезоне Гирон пока ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло американский теннисист после победы над Денисом Шаповаловым проиграл Джеку Дрейперу (1:6, 1:6), а в Мюнхене уступил в первом круге Миомиру Кецмановичу.

    Берреттини

    Маттео оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    В начале апреля итальянец прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Мариано Навоне и Александра Зверева (2:6, 6:3, 7:5), после чего уступил Лоренцо Музетти.

    После этого Берреттини планировал сыграть в Мюнхене, но в итоге отказался от этой идеи, решив сосредоточиться на подготовке к «тысячнику» в Мадриде.

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    Берреттини выиграл хотя бы один матч на каждом из пяти предыдущих турниров.

    В текущем сезоне у него пока положительный баланс — 11 побед и восемь поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 4.05, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.24.

    Прогноз: в прошлом году Маттео сенсационно проиграл Маркосу на траве в Галле. Теперь итальянец точно знает, что этот американец может быть опасен не только на харде. Скорее всего, Берреттини возьмет реванш у Гирона.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 22,5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гирон — Берреттини?

    Матч Гирон — Берреттини состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гирон — Берреттини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Берреттини + тотал геймов меньше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гирон — Берреттини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Берреттини + тотал геймов меньше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гирон — Берреттини?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гирон — Берреттини?

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 4.05, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.24.

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