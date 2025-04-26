Гирон — Берреттини. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Гирон
В первом раунде у Маркоса был тяжелейший матч против Лернера Тьена — 6:1, 1:6, 7:6.
В решающем сете Гирон не позволил 19-летнему соотечественнику подать на матч при счете 5:4.
В текущем сезоне Гирон пока ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча.
На «Мастерсе» в Монте-Карло американский теннисист после победы над Денисом Шаповаловым проиграл Джеку Дрейперу (1:6, 1:6), а в Мюнхене уступил в первом круге Миомиру Кецмановичу.
Берреттини
Маттео оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
В начале апреля итальянец прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Мариано Навоне и Александра Зверева (2:6, 6:3, 7:5), после чего уступил Лоренцо Музетти.
После этого Берреттини планировал сыграть в Мюнхене, но в итоге отказался от этой идеи, решив сосредоточиться на подготовке к «тысячнику» в Мадриде.
Берреттини выиграл хотя бы один матч на каждом из пяти предыдущих турниров.
В текущем сезоне у него пока положительный баланс — 11 побед и восемь поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 4.05, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.24.
Прогноз: в прошлом году Маттео сенсационно проиграл Маркосу на траве в Галле. Теперь итальянец точно знает, что этот американец может быть опасен не только на харде. Скорее всего, Берреттини возьмет реванш у Гирона.
- 2.32Медведев — Джере: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.94Арнальди — Джокович: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.90Пегула — Лис: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 22,5 за 2.06.