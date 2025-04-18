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    Ламенс выйдет в полуфинал Руана?

    Ракотоманга — Ламенс. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Руане 18 апреля 2025 года

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    Сюзан Ламенс
    Француженка Тианцоа Ракотоманга сыграет против Сюзан Ламенс из Нидерланд в четвертьфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 18 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ракотоманга — Ламенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ракотоманга

    Французская теннисистка на турнире в Руане пока не проиграла ни одного сета. В квалификации Ракотоманга выиграла у британки Эмили Эпплтон (6:2, 7:6) и француженки Джессики Понше (7?6, 6:4).

    В основной сетке WTA Руан Ракотоманга переиграли итальянку Лючию Бронцетти (6:2, 6:3).
    В битве за выход в четвертьфинал теннисистка из Франции выиграла у румынки Жаклин Кристиан (6:2, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    Тианцоа Ракотоманга занимает 291 место в рейтинге WTA.

    Ламенс

    На соревнованиях в Руане Сюзан Ламенс сыграла два матча. В стартовой игре теннисистка из Нидерланд переиграла канадку Бьянку Андрееску (6:1, 4:6, 7:6).

    В рамках второго круга WTA Руан Ламенс выбил из чемпионской гонки Линду Носкову (6:4, 6:1).

    В этом поединке Ламенс пять раз подала навылет, допустила пять ошибок на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 69 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Ламенс в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ракотоманга букмекеры предлагают за 3.15.

    Прогноз: В этом противостоянии есть большая вероятность победы теннисистки Сюзан Ламенс. Спортсменка из Нидерланд классом выше, чем соперница из Франции.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ракотоманга — Ламенс?

    Матч Ракотоманга — Ламенс состоится 18 апреля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ракотоманга — Ламенс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ракотоманга — Ламенс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ракотоманга — Ламенс?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ракотоманга — Ламенс?

    Коэффициенты букмекеров: : На Ламенс в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ракотоманга букмекеры предлагают за 3.15.

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    Ракотоманга — Ламенс: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 18.04.202518:30. Ламенс выйдет в полуфинал Руана?
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