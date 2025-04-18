Француженка Тианцоа Ракотоманга сыграет против Сюзан Ламенс из Нидерланд в четвертьфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 18 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ракотоманга — Ламенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ракотоманга

Французская теннисистка на турнире в Руане пока не проиграла ни одного сета. В квалификации Ракотоманга выиграла у британки Эмили Эпплтон (6:2, 7:6) и француженки Джессики Понше (7?6, 6:4).

В основной сетке WTA Руан Ракотоманга переиграли итальянку Лючию Бронцетти (6:2, 6:3).

В битве за выход в четвертьфинал теннисистка из Франции выиграла у румынки Жаклин Кристиан (6:2, 6:3).

Прогнозы на теннис

Тианцоа Ракотоманга занимает 291 место в рейтинге WTA.

Ламенс

На соревнованиях в Руане Сюзан Ламенс сыграла два матча. В стартовой игре теннисистка из Нидерланд переиграла канадку Бьянку Андрееску (6:1, 4:6, 7:6).

В рамках второго круга WTA Руан Ламенс выбил из чемпионской гонки Линду Носкову (6:4, 6:1).

В этом поединке Ламенс пять раз подала навылет, допустила пять ошибок на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 69 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Ламенс в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ракотоманга букмекеры предлагают за 3.15.

Прогноз: В этом противостоянии есть большая вероятность победы теннисистки Сюзан Ламенс. Спортсменка из Нидерланд классом выше, чем соперница из Франции.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.05.