Ракотоманга
Французская теннисистка на турнире в Руане пока не проиграла ни одного сета. В квалификации Ракотоманга выиграла у британки Эмили Эпплтон (6:2, 7:6) и француженки Джессики Понше (7?6, 6:4).
В основной сетке WTA Руан Ракотоманга переиграли итальянку Лючию Бронцетти (6:2, 6:3).
В битве за выход в четвертьфинал теннисистка из Франции выиграла у румынки Жаклин Кристиан (6:2, 6:3).
Тианцоа Ракотоманга занимает 291 место в рейтинге WTA.
Ламенс
На соревнованиях в Руане Сюзан Ламенс сыграла два матча. В стартовой игре теннисистка из Нидерланд переиграла канадку Бьянку Андрееску (6:1, 4:6, 7:6).
В рамках второго круга WTA Руан Ламенс выбил из чемпионской гонки Линду Носкову (6:4, 6:1).
В этом поединке Ламенс пять раз подала навылет, допустила пять ошибок на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.
В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 69 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Ламенс в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ракотоманга букмекеры предлагают за 3.15.
Прогноз: В этом противостоянии есть большая вероятность победы теннисистки Сюзан Ламенс. Спортсменка из Нидерланд классом выше, чем соперница из Франции.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.05.