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    Рублев продлит серию побед над Давидовичем-Фокиной?

    Давидович-Фокина — Рублев. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Барселоне 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидрвича-Фокины во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 17 Апреля 2025 года

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •  Алехандро Давидович-Фокина 11:00 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Давидович-Фокина

    Алехандро в стартовом матче одержал уверенную победу над Стэном Вавринкой — 6:1, 6:4.

    Во втором сете в какой-то момент завязалась борьба, 40-летний швейцарец даже вел с брейком, но все равно было видно, что испанец полностью контролирует ситуацию.

    Давидовичу-Фокине удалось сохранить правильный настрой после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до полуфинала.

    Прогнозы на теннис

    Ну и вообще есть ощущение, что Давидович-Фокина наконец-то почувствовал уверенность в своих силах. В этом году у него уже есть четыре турнира, на которых он выиграл не менее трех матчей.

    При этом в Делрей-Бич и на «пятисотнике» в Акапулько Алехандро дошел до финала.

    Рублев

    Андрей в первом круге спокойно переиграл Йеспера де Йонга — 6:1, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, российский теннисист идеально провел встречу с нидерландским теннисистом.

    Это был пока что лучший матч Рублева с тех пор, как он выиграл февральский «пятисотник» в Дохе.

    Но также не стоит забывать, что Рублев выиграл только два из шести последних матчей.

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло Андрей после победы над Гаэлем Монфисрм проиграл Артуру Фису со счетом 2:6, 3:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.86, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.96.

    Прогноз: скорее всего, это будет один из самых интересных матчей второго круга. В данном случае уместно рассмотреть ставку на тотал геймов — встреча наверняка получится нервной и затяжной.

    Рублев выиграл пять предыдущих матчей против Давидовича-Фокины, но сейчас нет уверенности в том, что россиянин продлит данную серию.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Давидович-Фокина — Рублев?

    Матч Давидович-Фокина — Рублев состоится 17 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Давидович-Фокина — Рублев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Давидович-Фокина — Рублев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Давидович-Фокина — Рублев?

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.86, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.96.

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    Давидович-Фокина — Рублев: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 17.04.202512:00. Рублев продлит серию побед над Давидовичем-Фокиной?
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