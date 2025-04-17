Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидрвича-Фокины во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро в стартовом матче одержал уверенную победу над Стэном Вавринкой — 6:1, 6:4.

Во втором сете в какой-то момент завязалась борьба, 40-летний швейцарец даже вел с брейком, но все равно было видно, что испанец полностью контролирует ситуацию.

Давидовичу-Фокине удалось сохранить правильный настрой после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до полуфинала.

Прогнозы на теннис

Ну и вообще есть ощущение, что Давидович-Фокина наконец-то почувствовал уверенность в своих силах. В этом году у него уже есть четыре турнира, на которых он выиграл не менее трех матчей.

При этом в Делрей-Бич и на «пятисотнике» в Акапулько Алехандро дошел до финала.

Рублев

Андрей в первом круге спокойно переиграл Йеспера де Йонга — 6:1, 6:3.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист идеально провел встречу с нидерландским теннисистом.

Это был пока что лучший матч Рублева с тех пор, как он выиграл февральский «пятисотник» в Дохе.

Но также не стоит забывать, что Рублев выиграл только два из шести последних матчей.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Андрей после победы над Гаэлем Монфисрм проиграл Артуру Фису со счетом 2:6, 3:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.86, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.96.

Прогноз: скорее всего, это будет один из самых интересных матчей второго круга. В данном случае уместно рассмотреть ставку на тотал геймов — встреча наверняка получится нервной и затяжной.

Рублев выиграл пять предыдущих матчей против Давидовича-Фокины, но сейчас нет уверенности в том, что россиянин продлит данную серию.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.