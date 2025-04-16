ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание Кевин де БрейнеТрансферный дайджест. 8 — 14 апреля Атлетико — Вальядолид«Атлетико» дожал «Вальядолид» в пенальти-шоу: Альварес тащит мадридцев в погоню за лидерами
    Все новости спорта

    Сможет ли Шнайдер выиграть у Мертенс

    Мертенс — Шнайдер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Штутгарте 16 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Диана Шнайдер Прогнозы на Элизе Мертенс
    Прогноз и ставки на Мертенс — Шнайдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против бельгийки Элизы Мертенс во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Шнайдер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мертенс

    Элиза в первом раунде одержала победу над белоруской Александрой Соснович — 7:6, 6:2.

    В начале месяца бельгийская теннисистка прошла один раунд на «пятисотнике» в американском Чарлстоне — после победы над Варварой Грачевой проиграла Циньвэнь Чжэн.

    Интересно, что в текущем сезоне Мертенс выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.

    В начале февраля Мертенс выиграла турнир в Сингапуре, а в январе дошла до финала в Хобарте.

    Прогнозы на теннис

    В 2025-м Элиза провела уже 24 матча. На этом отрезке у нее 17 побед и семь поражений

    Шнайдер

    Диана в понедельник одержала волевую победу над Вероникой Кудерметовой — 4:6, 6:2, 6:3.

    Шнайдер провела и выиграла первый матч с тех пор, как начала тренироваться под руководством Динары Сафиной.

    О каких-либо серьезных игровых изменениях пока рано говорить, но в эмоциональном плане Шнайдер, похоже, действительно стало полегче.

    Перед началом турнира Диана призналась, что воодушевлена сотрудничеством с бывшей первой ракеткой мира.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Шнайдер неспроста обратилась к знаменитой соотечественнице: после Australian Open она еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Если что, Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 2.00, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.79.

    Прогноз: это действительно непростой матч, но мы считаем, что Диана способна обыграть бельгийскую теннисистку, которая после победы в Сингапуре уже несколько месяцев не показывает ничего выдающегося.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5) за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Мертенс — Шнайдер?

    Матч Мертенс — Шнайдер состоится 16 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Мертенс — Шнайдер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5).

    Какую сделать ставку на матч Мертенс — Шнайдер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мертенс — Шнайдер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Мертенс — Шнайдер?

    Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 2.00, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.79.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Циципас — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ханфманн — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Легечка — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Коболли — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Галан — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Серундоло — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бергс — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Навоне — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мертенс — Шнайдер: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 16.04.202512:00. Сможет ли Шнайдер выиграть у Мертенс
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры