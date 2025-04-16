Мертенс
Элиза в первом раунде одержала победу над белоруской Александрой Соснович — 7:6, 6:2.
В начале месяца бельгийская теннисистка прошла один раунд на «пятисотнике» в американском Чарлстоне — после победы над Варварой Грачевой проиграла Циньвэнь Чжэн.
Интересно, что в текущем сезоне Мертенс выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.
В начале февраля Мертенс выиграла турнир в Сингапуре, а в январе дошла до финала в Хобарте.
В 2025-м Элиза провела уже 24 матча. На этом отрезке у нее 17 побед и семь поражений
Шнайдер
Диана в понедельник одержала волевую победу над Вероникой Кудерметовой — 4:6, 6:2, 6:3.
Шнайдер провела и выиграла первый матч с тех пор, как начала тренироваться под руководством Динары Сафиной.
О каких-либо серьезных игровых изменениях пока рано говорить, но в эмоциональном плане Шнайдер, похоже, действительно стало полегче.
Перед началом турнира Диана призналась, что воодушевлена сотрудничеством с бывшей первой ракеткой мира.
Шнайдер неспроста обратилась к знаменитой соотечественнице: после Australian Open она еще ни разу не выигрывала больше одного матча.
Если что, Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 2.00, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: это действительно непростой матч, но мы считаем, что Диана способна обыграть бельгийскую теннисистку, которая после победы в Сингапуре уже несколько месяцев не показывает ничего выдающегося.
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Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5) за 1.97.