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    Алькарас продлит победную серию?

    Алькарас — Куинн. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Куинн
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Итана Куинна в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Куинн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Карлос в конце марта сенсационно проиграл Ботику ван де Зандшульпу на старте «Мастерса» в Майами, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

    Именно эта неудача позволила испанскому теннисисту как следует подготовиться к грунтовой части сезона.

    В минувшее воскресенье Алькарас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.

    В решающем матче Карлитос выиграл у итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Алькарас переиграл Франсиско Серундоло, Даниэля Альтмайера, Артура Фиса и Алехандро Давидовича-Фокину.

    В прошлом году Алькарас не играл в Барселоне из-за травмы, а в 2022-м и 2023-м он стал победителе турнира в столице Каталонии.

    Куинн

    Итан тем временем пробился в основную сетку каталонского «пятисотника» через квалификацию.

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    • В отборе американец обыграл двух опытных соперников — француза Корантена Муте и хорвата Борну Чорича.

    В начале апреля Куинн прошел один раунд на домашнем турнире в Хьюстоне. После волевой победы над Джорданом Томпсоном 21-летний теннисист проиграл Колтону Смиту.

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    В этом сезоне Куинн сыграл уже больше 30 матчей. Сейчас у него 22 победы и 1 поражений.

    Но при этом приличную часть этих матчей Куинн провел на «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Алькараса. На Куинна можно поставить за 12.00.

    Прогноз: скорее всего, Карлитос начнет неделю с разгромной победы. Для Куинна этот матч станет мастер-классом от действующего чемпиона Ролан Гаррос, который после победы в Монте-Карло поднялся в рейтинге на вторую строчку.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Алькарас — Куинн?

    Матч Алькарас — Куинн состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Алькарас — Куинн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса с форой по геймам (-6,5).

    Какую сделать ставку на матч Алькарас — Куинн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса с форой по геймам (-6,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алькарас — Куинн?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Алькарас — Куинн?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Алькараса. На Куинна можно поставить за 12.00.

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    Алькарас — Куинн: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 15.04.202512:00. Алькарас продлит победную серию?
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