Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Итана Куинна в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Куинн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос в конце марта сенсационно проиграл Ботику ван де Зандшульпу на старте «Мастерса» в Майами, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Именно эта неудача позволила испанскому теннисисту как следует подготовиться к грунтовой части сезона.

В минувшее воскресенье Алькарас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло.

В решающем матче Карлитос выиграл у итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Алькарас переиграл Франсиско Серундоло, Даниэля Альтмайера, Артура Фиса и Алехандро Давидовича-Фокину.

В прошлом году Алькарас не играл в Барселоне из-за травмы, а в 2022-м и 2023-м он стал победителе турнира в столице Каталонии.

Куинн

Итан тем временем пробился в основную сетку каталонского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе американец обыграл двух опытных соперников — француза Корантена Муте и хорвата Борну Чорича.

В начале апреля Куинн прошел один раунд на домашнем турнире в Хьюстоне. После волевой победы над Джорданом Томпсоном 21-летний теннисист проиграл Колтону Смиту.

В этом сезоне Куинн сыграл уже больше 30 матчей. Сейчас у него 22 победы и 1 поражений.

Но при этом приличную часть этих матчей Куинн провел на «челленджерах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Алькараса. На Куинна можно поставить за 12.00.

Прогноз: скорее всего, Карлитос начнет неделю с разгромной победы. Для Куинна этот матч станет мастер-классом от действующего чемпиона Ролан Гаррос, который после победы в Монте-Карло поднялся в рейтинге на вторую строчку.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 1.92.