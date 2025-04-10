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    Медведев снова проиграет Де Минору на грунте?

    Медведев — Де Минор. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Де Минор
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 10 Апреля 2025 года

    Даниил Медведев

  • Россия
    •  Даниил Медведев 15:30 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Медведев

    Даниил уже повторил прошлогодний результат в Монте-Карло, но, по правде говоря, его теннис в недавних матчах оставил неоднозначное впечатление.

    В первом круге Медведев с трудом выиграл у Карена Хачанова — 7:5, 4:6, 6:4.

    В этом матче у него вовсю барахлила подача, но повезло, что соперник тоже постоянно ошибался.

    Во втором раунде Медведев одержал победу над Александром Мюллером — 7:6, 5:7, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    По качеству этот матч был все-таки получше предыдущего, особенно решающий сет, в котором Даниил наконец-то здорово играл и на подаче, и на приеме.

    Де Минор

    Алекс на этот раз оказался в числе первых восьми сеяных, благодаря чему начал сразу со второго раунда.

    В стартовом матче австралиец одержал волевую победу над Томашем Махачем — 3:6, 6:0, 6:3.

    Де Минор легко воспользовался спадом в игре чеха, который после первого сета почти не сопротивлялся.

    В прошлом году Де Минор дошел в Монте-Карло до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу.

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    Также стоит отметить, что ранее в этом сезоне Алекс выиграл менее двух матчей только на «пятисотнике» в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за , победу Де Минора букмекеры предлагают за .

    Прогноз: Даниил выиграл семь из десяти предыдущих матчей против австралийца. Но при этом в их единственном матче на грунте, который состоялся в прошлом году в рамках четвертого круга Ролан Гаррос, Де Минор легко переиграл россиянина — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Скорее всего, предстоящая встреча тоже будет серьезным испытанием для Медведева, у которого было чересчур много ошибок в предыдущих раундах.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Медведев — Де Минор: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 10.04.202515:30. Медведев снова проиграет Де Минору на грунте?
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