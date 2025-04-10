Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Де Минор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил уже повторил прошлогодний результат в Монте-Карло, но, по правде говоря, его теннис в недавних матчах оставил неоднозначное впечатление.

В первом круге Медведев с трудом выиграл у Карена Хачанова — 7:5, 4:6, 6:4.

В этом матче у него вовсю барахлила подача, но повезло, что соперник тоже постоянно ошибался.

Во втором раунде Медведев одержал победу над Александром Мюллером — 7:6, 5:7, 6:2.

Прогнозы на теннис

По качеству этот матч был все-таки получше предыдущего, особенно решающий сет, в котором Даниил наконец-то здорово играл и на подаче, и на приеме.

Де Минор

Алекс на этот раз оказался в числе первых восьми сеяных, благодаря чему начал сразу со второго раунда.

В стартовом матче австралиец одержал волевую победу над Томашем Махачем — 3:6, 6:0, 6:3.

Де Минор легко воспользовался спадом в игре чеха, который после первого сета почти не сопротивлялся.

В прошлом году Де Минор дошел в Монте-Карло до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу.

Также стоит отметить, что ранее в этом сезоне Алекс выиграл менее двух матчей только на «пятисотнике» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за , победу Де Минора букмекеры предлагают за .

Прогноз: Даниил выиграл семь из десяти предыдущих матчей против австралийца. Но при этом в их единственном матче на грунте, который состоялся в прошлом году в рамках четвертого круга Ролан Гаррос, Де Минор легко переиграл россиянина — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Скорее всего, предстоящая встреча тоже будет серьезным испытанием для Медведева, у которого было чересчур много ошибок в предыдущих раундах.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.