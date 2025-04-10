Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей впервые в сезоне выиграл два матча подряд.

До этой недели у представителя Австралии было всего лишь две победы. Сложно сказать, с чем это связано, но предыдущие три месяца он просто провалил.

Но на текущем турнире Попырин пока играет выше всяких похвал.

В первом круге Попырин одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 3:6, 7:6, 6:4.

В матче против Фрэнсиса Тиафо он тоже не очень удачно начал, но в итоге совершил камбэк — 3:6, 6:3, 6:3.

Прогнозы на теннис

Попырин повторил прошлогодний результат в Монте-Карло. В 2024-м он проиграл в третьем круге Алексу Де Минору.

Рууд

Каспер оказался в числе первых восьми сеяных и начал сразу со второго круга.

В стартовом матче Рууд не оставил шансов испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 6:2, 6:1.

В принципе, этот результат не стал сюрпризом, несмотря на все неудачи норвежца в начале сезона.

Очевидно, что Рууд экономил силы к грунтовой серии, которая имеет для него огромное значение в контексте рейтинга.

На этой неделе Рууд защищает 650 очков за прошлогодний финал в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.94, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: на прошлой неделе Каспер разгромил Алексея на выставочном турнире в Ниме. Скорее всего, то же самое будет и в предстоящем матче. Норвежец, судя по игре против Баутисты-Агута, серьезно готовился к этой неделе.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 2.09.