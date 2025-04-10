Попырин
Алексей впервые в сезоне выиграл два матча подряд.
До этой недели у представителя Австралии было всего лишь две победы. Сложно сказать, с чем это связано, но предыдущие три месяца он просто провалил.
Но на текущем турнире Попырин пока играет выше всяких похвал.
В первом круге Попырин одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 3:6, 7:6, 6:4.
В матче против Фрэнсиса Тиафо он тоже не очень удачно начал, но в итоге совершил камбэк — 3:6, 6:3, 6:3.
Попырин повторил прошлогодний результат в Монте-Карло. В 2024-м он проиграл в третьем круге Алексу Де Минору.
Рууд
Каспер оказался в числе первых восьми сеяных и начал сразу со второго круга.
В стартовом матче Рууд не оставил шансов испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 6:2, 6:1.
В принципе, этот результат не стал сюрпризом, несмотря на все неудачи норвежца в начале сезона.
Очевидно, что Рууд экономил силы к грунтовой серии, которая имеет для него огромное значение в контексте рейтинга.
На этой неделе Рууд защищает 650 очков за прошлогодний финал в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.94, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: на прошлой неделе Каспер разгромил Алексея на выставочном турнире в Ниме. Скорее всего, то же самое будет и в предстоящем матче. Норвежец, судя по игре против Баутисты-Агута, серьезно готовился к этой неделе.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 2.09.