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    Рууду хватит двух сетов для победы над Попыриным?

    Попырин — Рууд. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Попырин

    Алексей впервые в сезоне выиграл два матча подряд.

    До этой недели у представителя Австралии было всего лишь две победы. Сложно сказать, с чем это связано, но предыдущие три месяца он просто провалил.

    Но на текущем турнире Попырин пока играет выше всяких похвал.

    В первом круге Попырин одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 3:6, 7:6, 6:4.

    В матче против Фрэнсиса Тиафо он тоже не очень удачно начал, но в итоге совершил камбэк — 3:6, 6:3, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Попырин повторил прошлогодний результат в Монте-Карло. В 2024-м он проиграл в третьем круге Алексу Де Минору.

    Рууд

    Каспер оказался в числе первых восьми сеяных и начал сразу со второго круга.

    В стартовом матче Рууд не оставил шансов испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 6:2, 6:1.

    В принципе, этот результат не стал сюрпризом, несмотря на все неудачи норвежца в начале сезона.

    Очевидно, что Рууд экономил силы к грунтовой серии, которая имеет для него огромное значение в контексте рейтинга.

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    На этой неделе Рууд защищает 650 очков за прошлогодний финал в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.94, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: на прошлой неделе Каспер разгромил Алексея на выставочном турнире в Ниме. Скорее всего, то же самое будет и в предстоящем матче. Норвежец, судя по игре против Баутисты-Агута, серьезно готовился к этой неделе.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-4,5) за 2.09.

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    Попырин — Рууд: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 10.04.202514:00. Рууду хватит двух сетов для победы над Попыриным?
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