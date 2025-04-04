Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Киз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Калинская

Анна в стартовом матче спокойно выиграла у американки Кэти Макнэлли — 6:1, 6:4.

Судя по всему, российская теннисистка наконец-то находится в оптимальной форме.

Предыдущие три месяца получились для нее невероятно сложными из-за постоянных повреждений и проблем со здоровьем.

Но уже на недавнем «тысячнике» в Майами было заметно, что ситуация стала налаживаться. На этом турнире Калинская разгромила японку Моюку Утидзиму и была близка к победе над американкой Джессикой Пегулой (7:6, 2:6, 6:7).

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Калинская смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Сингапуре.

Киз

Мэдисон в предыдущем раунде одержала победу над Кэролайн Доулхайд — 6:3, 7:6.

В этом сезоне у американки пока впечатляющий баланс — 20 побед и всего лишь три поражения.

В прошлом месяце действующая чемпионка Australian Open дошла до полуфинала в Индиан-Уэллс и до третьего круга в Майами.

При этом на недавнем «тысячнике» на юго-востоке Флориды Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале, которая потом остановила вторую ракетку мира Игу Свентек.

В прошлом сезоне Киз выиграла 13 из 17-ти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить 3.85, победу Киз букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: многое будет зависеть от состояния россиянки. Если ее ничего не беспокоит, она спокойно навяжет сопернице борьбу. Более того, победа Калинской в предстоящем матче не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: Калинская возьмет хотя бы один сет за 1.95.