Анна Калинская
Мэдисон Кис
Калинская
Анна в стартовом матче спокойно выиграла у американки Кэти Макнэлли — 6:1, 6:4.
Судя по всему, российская теннисистка наконец-то находится в оптимальной форме.
Предыдущие три месяца получились для нее невероятно сложными из-за постоянных повреждений и проблем со здоровьем.
Но уже на недавнем «тысячнике» в Майами было заметно, что ситуация стала налаживаться. На этом турнире Калинская разгромила японку Моюку Утидзиму и была близка к победе над американкой Джессикой Пегулой (7:6, 2:6, 6:7).
Ранее в этом сезоне Калинская смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Сингапуре.
Киз
Мэдисон в предыдущем раунде одержала победу над Кэролайн Доулхайд — 6:3, 7:6.
В этом сезоне у американки пока впечатляющий баланс — 20 побед и всего лишь три поражения.
В прошлом месяце действующая чемпионка Australian Open дошла до полуфинала в Индиан-Уэллс и до третьего круга в Майами.
При этом на недавнем «тысячнике» на юго-востоке Флориды Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале, которая потом остановила вторую ракетку мира Игу Свентек.
В прошлом сезоне Киз выиграла 13 из 17-ти матчей на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить 3.85, победу Киз букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: многое будет зависеть от состояния россиянки. Если ее ничего не беспокоит, она спокойно навяжет сопернице борьбу. Более того, победа Калинской в предстоящем матче не станет сюрпризом.
- 1.92Касаткина — Кенин: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.94Остапенко — Коллинз: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.32Александрова — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Калинская возьмет хотя бы один сет за 1.95.