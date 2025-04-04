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    Калинской хватит двух сетов для победы над Киз?

    Калинская — Киз. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Чарлстоне 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Киз
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинская — Киз, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 04 Апреля 2025 года

    Анна Калинская

  • Россия
    •  Анна Калинская 01:00 Мэдисон Кис

    Мэдисон Кис

  • США
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    Калинская

    Анна в стартовом матче спокойно выиграла у американки Кэти Макнэлли — 6:1, 6:4.

    Судя по всему, российская теннисистка наконец-то находится в оптимальной форме.

    Предыдущие три месяца получились для нее невероятно сложными из-за постоянных повреждений и проблем со здоровьем.

    Но уже на недавнем «тысячнике» в Майами было заметно, что ситуация стала налаживаться. На этом турнире Калинская разгромила японку Моюку Утидзиму и была близка к победе над американкой Джессикой Пегулой (7:6, 2:6, 6:7).

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Калинская смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Сингапуре.

    Киз

    Мэдисон в предыдущем раунде одержала победу над Кэролайн Доулхайд — 6:3, 7:6.

    В этом сезоне у американки пока впечатляющий баланс — 20 побед и всего лишь три поражения.

    В прошлом месяце действующая чемпионка Australian Open дошла до полуфинала в Индиан-Уэллс и до третьего круга в Майами.

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    При этом на недавнем «тысячнике» на юго-востоке Флориды Киз проиграла 19-летней филиппинке Александре Эале, которая потом остановила вторую ракетку мира Игу Свентек.

    В прошлом сезоне Киз выиграла 13 из 17-ти матчей на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить 3.85, победу Киз букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: многое будет зависеть от состояния россиянки. Если ее ничего не беспокоит, она спокойно навяжет сопернице борьбу. Более того, победа Калинской в предстоящем матче не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: Калинская возьмет хотя бы один сет за 1.95.

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    Калинская — Киз: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 04.04.202501:00. Калинской хватит двух сетов для победы над Киз?
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