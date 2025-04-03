Екатерина Александрова
Диана Шнайдер
Вопреки ожиданиям, российская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма — 6:3, 6:0.
Александрова прервала серию из трех четырех поражений.
В феврале Александрова уступила Аманде Анисимовой в полуфинале «тысячника» в Дохе и проиграла Веронике Кудерметовой на старте турнира в Дубае.
В прошлом месяце она не прошла ни раунда в Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Полине Кудерметовой и Магде Линетт соответственно.
Шнайдер
Диана в стартовом матче одержала уверенную победу над Полиной Кудерметовой — 6:3, 6:2.
Шнайдер еще раз подтвердила, что может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.
Достаточно вспомнить, что в прошлом году она выиграла 15 из 20-ти матчей на этом покрытии.
К тому же, в 2024-м Шнайдер взяла два титула на грунте — WTA 125 в Париже и WTA 250 в Будапеште.
Но также не будем забывать, что после Australian Open, на котором она уступила в третьем круге Донне Векич, 20-летняя Шнайдер пока ни разу не выигрывала больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.08, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: это один из тех случаев, где оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Матч вряд ли разочарует, но спрогнозировать, кто выйдет в следующий раунд, здесь почти нереально.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.