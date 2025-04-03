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    Александрова и Шнайдер устроят шоу на грунте?

    Александрова — Шнайдер. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Чарлстоне 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Шнайдер
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    Екатерина Александрова
    Россиянки Екатерина Александрова и Диана Шнайдер встретятся в третьем круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Шнайдер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 03 Апреля 2025 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 19:00 Диана Шнайдер

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •
    Екатерина в предыдущем раунде спокойно переиграла американку Энн Ли.

    Вопреки ожиданиям, российская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма — 6:3, 6:0.

    Александрова прервала серию из трех четырех поражений.

    В феврале Александрова уступила Аманде Анисимовой в полуфинале «тысячника» в Дохе и проиграла Веронике Кудерметовой на старте турнира в Дубае.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом месяце она не прошла ни раунда в Индиан-Уэллс и Майами, проиграв Полине Кудерметовой и Магде Линетт соответственно.

    Шнайдер

    Диана в стартовом матче одержала уверенную победу над Полиной Кудерметовой — 6:3, 6:2.

    Шнайдер еще раз подтвердила, что может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.

    Достаточно вспомнить, что в прошлом году она выиграла 15 из 20-ти матчей на этом покрытии.

    К тому же, в 2024-м Шнайдер взяла два титула на грунте — WTA 125 в Париже и WTA 250 в Будапеште.

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    Но также не будем забывать, что после Australian Open, на котором она уступила в третьем круге Донне Векич, 20-летняя Шнайдер пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.08, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: это один из тех случаев, где оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Матч вряд ли разочарует, но спрогнозировать, кто выйдет в следующий раунд, здесь почти нереально.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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    Александрова — Шнайдер: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 03.04.202519:00. Александрова и Шнайдер устроят шоу на грунте?
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