Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против американки Лорен Дэвис во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Дэвис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

На прошлой неделе Дарья объявила о смене спортивного гражданства — теперь она выступает за Австралию.

Естественно, эта новость стала сюрпризом даже для тех, кто ранее предполагал, что Касаткина планирует что-то подобное.

Последние турниры, на которых она представляла Россию, Касаткина провела не очень удачно.

В Индиан-Уэллс Дарья уступила в третьем раунде Людмиле Самсоновой, а в Майами проиграла во втором круге Хейли Баптист.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Касаткина дошла в Чарлстоне до финала. Более того, в предыдущих сезонах она ни разу не проигрывала здесь раньше четвертьфинала.

Дэвис

Лорен в первом раунде одержала волевую победу над 542-й ракеткой мира Джейми Лёб — 3:6, 6:1, 6:3.

Американка выиграла всего лишь второй в этом сезоне матч на уровне основной сетки WTA 250 и выше.

На «тысячнике» в Майами Дэвис после победы над японкой Аой Ито проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн.

В Индиан-Уэллс бывшая 26-я ракетка мира проиграла в стартовом матче армянке Элине Аванесян.

Дэвис попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card. В текущей версии рейтинга она занимает 211-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.21, победу Дэвис букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Касаткина наверняка будет волноваться в своем первом матче под австралийским флагом, но, несмотря на это, все равно считаем, что она уверенно обыграет соперницу, которая не так давно покинула даже топ-200.

Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой по геймам (-5,5) за 1.95.