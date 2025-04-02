Дарья Касаткина
Лорен Дэвис
Касаткина
На прошлой неделе Дарья объявила о смене спортивного гражданства — теперь она выступает за Австралию.
Естественно, эта новость стала сюрпризом даже для тех, кто ранее предполагал, что Касаткина планирует что-то подобное.
Последние турниры, на которых она представляла Россию, Касаткина провела не очень удачно.
В Индиан-Уэллс Дарья уступила в третьем раунде Людмиле Самсоновой, а в Майами проиграла во втором круге Хейли Баптист.
В прошлом году Касаткина дошла в Чарлстоне до финала. Более того, в предыдущих сезонах она ни разу не проигрывала здесь раньше четвертьфинала.
Дэвис
Лорен в первом раунде одержала волевую победу над 542-й ракеткой мира Джейми Лёб — 3:6, 6:1, 6:3.
Американка выиграла всего лишь второй в этом сезоне матч на уровне основной сетки WTA 250 и выше.
На «тысячнике» в Майами Дэвис после победы над японкой Аой Ито проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн.
В Индиан-Уэллс бывшая 26-я ракетка мира проиграла в стартовом матче армянке Элине Аванесян.
Дэвис попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card. В текущей версии рейтинга она занимает 211-е место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.21, победу Дэвис букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: Касаткина наверняка будет волноваться в своем первом матче под австралийским флагом, но, несмотря на это, все равно считаем, что она уверенно обыграет соперницу, которая не так давно покинула даже топ-200.
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Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой по геймам (-5,5) за 1.95.