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    Касаткина проиграет в первом матче под флагом Австралии?

    Касаткина — Дэвис. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Чарлстоне 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Дэвис
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    Дарья Касаткина
    Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против американки Лорен Дэвис во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Дэвис, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 02 Апреля 2025 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 18:00 Лорен Дэвис

    Лорен Дэвис

  • США
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    Касаткина

    На прошлой неделе Дарья объявила о смене спортивного гражданства — теперь она выступает за Австралию.

    Естественно, эта новость стала сюрпризом даже для тех, кто ранее предполагал, что Касаткина планирует что-то подобное.

    Последние турниры, на которых она представляла Россию, Касаткина провела не очень удачно.

    В Индиан-Уэллс Дарья уступила в третьем раунде Людмиле Самсоновой, а в Майами проиграла во втором круге Хейли Баптист.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Касаткина дошла в Чарлстоне до финала. Более того, в предыдущих сезонах она ни разу не проигрывала здесь раньше четвертьфинала.

    Дэвис

    Лорен в первом раунде одержала волевую победу над 542-й ракеткой мира Джейми Лёб — 3:6, 6:1, 6:3.

    Американка выиграла всего лишь второй в этом сезоне матч на уровне основной сетки WTA 250 и выше.

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  • 29/03/2025

    • На «тысячнике» в Майами Дэвис после победы над японкой Аой Ито проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн.

    В Индиан-Уэллс бывшая 26-я ракетка мира проиграла в стартовом матче армянке Элине Аванесян.

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    Дэвис попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card. В текущей версии рейтинга она занимает 211-е место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.21, победу Дэвис букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: Касаткина наверняка будет волноваться в своем первом матче под австралийским флагом, но, несмотря на это, все равно считаем, что она уверенно обыграет соперницу, которая не так давно покинула даже топ-200.

    Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной с форой по геймам (-5,5) за 1.95.

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    Касаткина — Дэвис: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 02.04.202518:00. Касаткина проиграет в первом матче под флагом Австралии?
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