Россиянка Эрика Андреева сыграет против американки Луизы Чирико в первом круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чирико — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Чирико

Луиза впервые в этом году сыграет в основной сетке турнира в WTA.

Ранее американка провела в Чарлстоне два матча в рамках квалификации — выиграла у бывшей 20-й ракетки мира Аны Конюх и шведки Кайсы Риналдо-Перссон.

Лучшим реузультатом Чирико в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира ITF в Порту.

Прогнозы на теннис

На Australian Open и турнирах в Окленде, Остине и Майами Чирико не смогла пройти даже первый раунд квалификации.

Андреева

Эрика те временем попала сразу в основную сетку, несмотря на то, что по-прежнему находится в конце первой сотни рейтинга.

В текущем сезоне у российской теннисистки пока что отрицательный баланс — всего лишь четыре победы и восемь поражений.

На прошлой неделе Андреева не смогла пройти второй раунд на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярте (Мексика), проиграв австралийке Мэддисон Инглис.

В этом году старшая сестра Мирры Андреевой до сих пор выиграла лишь один матч на уровне WTA 250 и выше. Еще в январе Эрика одержала победу над китаянкой Сайсай Чжэн (6:1, 7:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чирико в этом матче можно поставить за 2.38, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: у Эрики мало что получается в этом году, поэтому даже сейчас у нас нет уверенности в том, что она обыграет соперницу, которая находится за пределами топ-150.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.47.