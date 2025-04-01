Луиза Чирико
Эрика Андреева
Чирико
Луиза впервые в этом году сыграет в основной сетке турнира в WTA.
Ранее американка провела в Чарлстоне два матча в рамках квалификации — выиграла у бывшей 20-й ракетки мира Аны Конюх и шведки Кайсы Риналдо-Перссон.
Лучшим реузультатом Чирико в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира ITF в Порту.
На Australian Open и турнирах в Окленде, Остине и Майами Чирико не смогла пройти даже первый раунд квалификации.
Андреева
Эрика те временем попала сразу в основную сетку, несмотря на то, что по-прежнему находится в конце первой сотни рейтинга.
В текущем сезоне у российской теннисистки пока что отрицательный баланс — всего лишь четыре победы и восемь поражений.
На прошлой неделе Андреева не смогла пройти второй раунд на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярте (Мексика), проиграв австралийке Мэддисон Инглис.
В этом году старшая сестра Мирры Андреевой до сих пор выиграла лишь один матч на уровне WTA 250 и выше. Еще в январе Эрика одержала победу над китаянкой Сайсай Чжэн (6:1, 7:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чирико в этом матче можно поставить за 2.38, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: у Эрики мало что получается в этом году, поэтому даже сейчас у нас нет уверенности в том, что она обыграет соперницу, которая находится за пределами топ-150.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.47.