ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА Хосе Медина против Атебы ГаутьеНовая звезда из Камеруна идет за поясом UFC. Гаутье достойный наследник Нганну Лацио – Торино«Лацио» снова потерял очки — «Торино» выгрыз ничью в Риме
    Все новости спорта

    Эрика Андреева проиграет 167-й ракетке мира?

    Чирико — Андреева. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Чарлстоне 1 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Эрика Андреева
    Прогноз и ставки на Чирико — Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против американки Луизы Чирико в первом круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чирико — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Чарльстон. Женщины 01 Апреля 2025 года

    Луиза Чирико

  • США
    •  Луиза Чирико 19:30 Эрика Андреева

    Эрика Андреева

  • Россия
    •

    Чирико

    Луиза впервые в этом году сыграет в основной сетке турнира в WTA.

    Ранее американка провела в Чарлстоне два матча в рамках квалификации — выиграла у бывшей 20-й ракетки мира Аны Конюх и шведки Кайсы Риналдо-Перссон.

    Лучшим реузультатом Чирико в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира ITF в Порту.

    Прогнозы на теннис

    На Australian Open и турнирах в Окленде, Остине и Майами Чирико не смогла пройти даже первый раунд квалификации.

    Андреева

    Эрика те временем попала сразу в основную сетку, несмотря на то, что по-прежнему находится в конце первой сотни рейтинга.

    В текущем сезоне у российской теннисистки пока что отрицательный баланс — всего лишь четыре победы и восемь поражений.

    На прошлой неделе Андреева не смогла пройти второй раунд на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярте (Мексика), проиграв австралийке Мэддисон Инглис.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В этом году старшая сестра Мирры Андреевой до сих пор выиграла лишь один матч на уровне WTA 250 и выше. Еще в январе Эрика одержала победу над китаянкой Сайсай Чжэн (6:1, 7:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чирико в этом матче можно поставить за 2.38, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: у Эрики мало что получается в этом году, поэтому даже сейчас у нас нет уверенности в том, что она обыграет соперницу, которая находится за пределами топ-150.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.47.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Шевченко — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нарди — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Вавринка — Скатов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Коньяспор — Искендерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чирико — Андреева: прогноз и ставка за 2.47, статистика, коэффициенты матча 01.04.202519:30. Эрика Андреева проиграет 167-й ракетке мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры