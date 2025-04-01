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    Сможет ли Блинкова пройти первый раунд в Чарлстоне?

    Ли — Блинкова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Чарлстоне 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ли — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Энн Ли в первом круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ли

    Серия поражений американской теннисистки составляет уже четыре матча.

    При этом спад начался сразу после турнира в Сингапуре, на котором она дошла до финала. В решающем матче Ли проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

    В Дубае Энн не смогла пройти квалификацию, уступив немке Еве Лис.

    На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Ли проиграла в первом круге румынке Ирине-Камелии Бегу, а в Майами — Тейлор Таунсенд.

    Прогнозы на теннис

    Но в данном случае также важно обратить внимание, что в прошлом году Ли очень успешно выступала на грунте выиграв на этом покрытии 22 матча из 31-го.

    Блинкова

    В этом году Анна до сих пор не смогла пройти первый круг только на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    На всех остальных турнирах в 2025-м россиянка обязательно выигрывала хотя бы один матч.

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    • В Майами, прежде чем проиграть в третьем круге украинке Марте Костюк, Блинкова одержала победы над Камиллой Рахимовой и Дианой Шнайдер (6:4, 7:6).

    Кроме того, Блинкова выиграла по два матча в Линце и Остине, благодаря чему осталась в топ-100.

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    В прошлом сезоне Блинкова слабо играла на грунте, одержав только две победы и потерпев восемь поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ли в этом матче можно поставить за 1.92, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.88.

    Прогноз: в 2024-м Анна действительно провалила грунтовую серию, но, например, в 2023-м она дошла до финала в Страсбурге и выиграла два матча на Ролан Гаррос. В общем, вряд ли есть смысл сильно обращать внимание на результаты предыдущих сезонов. Скорее всего, россиянка как минимум навяжет борьбу американской теннисистке.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Ли — Блинкова: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 01.04.202502:30. Сможет ли Блинкова пройти первый раунд в Чарлстоне?
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