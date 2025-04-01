Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Энн Ли в первом круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ли

Серия поражений американской теннисистки составляет уже четыре матча.

При этом спад начался сразу после турнира в Сингапуре, на котором она дошла до финала. В решающем матче Ли проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

В Дубае Энн не смогла пройти квалификацию, уступив немке Еве Лис.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Ли проиграла в первом круге румынке Ирине-Камелии Бегу, а в Майами — Тейлор Таунсенд.

Прогнозы на теннис

Но в данном случае также важно обратить внимание, что в прошлом году Ли очень успешно выступала на грунте выиграв на этом покрытии 22 матча из 31-го.

Блинкова

В этом году Анна до сих пор не смогла пройти первый круг только на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

На всех остальных турнирах в 2025-м россиянка обязательно выигрывала хотя бы один матч.

В Майами, прежде чем проиграть в третьем круге украинке Марте Костюк, Блинкова одержала победы над Камиллой Рахимовой и Дианой Шнайдер (6:4, 7:6).

Кроме того, Блинкова выиграла по два матча в Линце и Остине, благодаря чему осталась в топ-100.

В прошлом сезоне Блинкова слабо играла на грунте, одержав только две победы и потерпев восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ли в этом матче можно поставить за 1.92, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.88.

Прогноз: в 2024-м Анна действительно провалила грунтовую серию, но, например, в 2023-м она дошла до финала в Страсбурге и выиграла два матча на Ролан Гаррос. В общем, вряд ли есть смысл сильно обращать внимание на результаты предыдущих сезонов. Скорее всего, россиянка как минимум навяжет борьбу американской теннисистке.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.