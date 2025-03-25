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    Серундоло обыграет Рууда с разгромным счетом?

    Рууд — Серундоло. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Майами 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Серундоло
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    Франсиско Серундоло
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 25 Марта 2025 года

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 19:30 Франсиско Черундоло

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •

    Рууд

    Каспер всего лишь второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне турнира ATP.

    Если что, мы сейчас говорим о человеке, который занимает в рейтинге шестое место.

    В первом матче на текущем турнире Рууд с трудом выиграл у серба Миомира Кецмановича — 3:6, 6:4, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    После этого Рууду пришлось слегка понервничать в матче против чилийца Алехандро Табило — 6:4, 7:6.

    Лучшим результатом Каспера в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Далласе.

    Серундоло

    Франсиско третий раз за последние четыре года дошел в Майами до 1/8 финала.

    Также важно отметить, что аргентинский теннисист выиграл не менее двух матчей на шестом турнире подряд.

    В отличие от Рууда, Серундоло пока не проиграл ни одного сета на текущем «тысячнике».

    В первом матче Серундоло разгромил француза Александра Мюллера (6:1, 6:2), а во втором выиграл у американца Томми Пола (6:2, 7:6).

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    На турнире в Индиан-Уэллс аргентинец дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу (3:6, 6:7), он одержал победы над Маккензи Макдональдом, Ботиком ван де Зандшульпом и Алексом Де Минором (7:5, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.00, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.81.

    Прогноз: Каспер уже защитил в Майами прошлогодние очки, поэтому совсем не удивимся, если он проиграет аргентинцу и со спокойной душой отправится в Европу готовиться к грунтовой части сезона.

    Кстати, Серундоло ведет в личных встречах с Руудом — 4:3.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-1,5) за 2.00.

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