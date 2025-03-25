Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рууд

Каспер всего лишь второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне турнира ATP.

Если что, мы сейчас говорим о человеке, который занимает в рейтинге шестое место.

В первом матче на текущем турнире Рууд с трудом выиграл у серба Миомира Кецмановича — 3:6, 6:4, 6:4.

Прогнозы на теннис

После этого Рууду пришлось слегка понервничать в матче против чилийца Алехандро Табило — 6:4, 7:6.

Лучшим результатом Каспера в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Далласе.

Серундоло

Франсиско третий раз за последние четыре года дошел в Майами до 1/8 финала.

Также важно отметить, что аргентинский теннисист выиграл не менее двух матчей на шестом турнире подряд.

В отличие от Рууда, Серундоло пока не проиграл ни одного сета на текущем «тысячнике».

В первом матче Серундоло разгромил француза Александра Мюллера (6:1, 6:2), а во втором выиграл у американца Томми Пола (6:2, 7:6).

На турнире в Индиан-Уэллс аргентинец дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу (3:6, 6:7), он одержал победы над Маккензи Макдональдом, Ботиком ван де Зандшульпом и Алексом Де Минором (7:5, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.00, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: Каспер уже защитил в Майами прошлогодние очки, поэтому совсем не удивимся, если он проиграет аргентинцу и со спокойной душой отправится в Европу готовиться к грунтовой части сезона.

Кстати, Серундоло ведет в личных встречах с Руудом — 4:3.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-1,5) за 2.00.