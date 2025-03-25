Каспер Рууд
Франсиско Черундоло
Рууд
Каспер всего лишь второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне турнира ATP.
Если что, мы сейчас говорим о человеке, который занимает в рейтинге шестое место.
В первом матче на текущем турнире Рууд с трудом выиграл у серба Миомира Кецмановича — 3:6, 6:4, 6:4.
После этого Рууду пришлось слегка понервничать в матче против чилийца Алехандро Табило — 6:4, 7:6.
Лучшим результатом Каспера в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Далласе.
Серундоло
Франсиско третий раз за последние четыре года дошел в Майами до 1/8 финала.
Также важно отметить, что аргентинский теннисист выиграл не менее двух матчей на шестом турнире подряд.
В отличие от Рууда, Серундоло пока не проиграл ни одного сета на текущем «тысячнике».
В первом матче Серундоло разгромил француза Александра Мюллера (6:1, 6:2), а во втором выиграл у американца Томми Пола (6:2, 7:6).
На турнире в Индиан-Уэллс аргентинец дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу (3:6, 6:7), он одержал победы над Маккензи Макдональдом, Ботиком ван де Зандшульпом и Алексом Де Минором (7:5, 6:3).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.00, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: Каспер уже защитил в Майами прошлогодние очки, поэтому совсем не удивимся, если он проиграет аргентинцу и со спокойной душой отправится в Европу готовиться к грунтовой части сезона.
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Кстати, Серундоло ведет в личных встречах с Руудом — 4:3.
Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-1,5) за 2.00.