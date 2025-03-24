Марта Костюк
Джессика Пегула
Костюк
Марта впервые дошла в Майами до четвертого круга.
Украинка, как и на турнире в Индиан-Уэллс, тоже оказалась в числе сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче Костюк одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл — 7:5, 4:6, 6:3.
После этого Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову — 6:2, 6:1.
Лучшим результатом Марты в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Дохе. Это единственный турнира в 2025-м, на котором он выиграла больше двух матчей.
Пегула
Джессика тем временем пятый год подряд добралась в Майами до четвертого раунда.
При этом после 2021-го она ни разу не проигрывала здесь раньше четвертьфинала.
В третьем круге текущего турнира у Пегулы был тяжелейший матч против Анны Калинской — 6:7, 6:2, 7:6.
При этом важно отметить, что вскоре после этого Пегула из-за травмы бедра не смогла завершить матч на турнире в парном разряде.
Вполне вероятно, что это была мера предосторожности, но в любом случае этот момент лучше не игнорировать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.72, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: Джессика выиграла два из трех предыдущих матчей против Марты. Но при этом их единственная встреча в прошлом году (в полуфинале турнира в Остине) завершилась победой украинки со счетом 7:6, 6:1. Рискнем предположить, что Костюк снова обыграет Пегулу, которая потратила чересчур много энергии в предыдущем раунде.
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Рекомендуемая ставка: победа Костюк за 2.72.