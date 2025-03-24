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    Костюк воспользуется проблемами Пегулы?

    Костюк — Пегула. Ставка (к. 2.72) и прогноз на турнир в Майами 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Костюк — Пегула
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    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Костюк — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 24 Марта 2025 года

    Марта Костюк

  • Украина
    •  Марта Костюк 23:00 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
    •

    Костюк

    Марта впервые дошла в Майами до четвертого круга.

    Украинка, как и на турнире в Индиан-Уэллс, тоже оказалась в числе сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче Костюк одержала победу над австралийкой Кимберли Биррелл — 7:5, 4:6, 6:3.

    После этого Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову — 6:2, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Марты в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Дохе. Это единственный турнира в 2025-м, на котором он выиграла больше двух матчей.

    Пегула

    Джессика тем временем пятый год подряд добралась в Майами до четвертого раунда.

    При этом после 2021-го она ни разу не проигрывала здесь раньше четвертьфинала.

    В третьем круге текущего турнира у Пегулы был тяжелейший матч против Анны Калинской — 6:7, 6:2, 7:6.

    При этом важно отметить, что вскоре после этого Пегула из-за травмы бедра не смогла завершить матч на турнире в парном разряде.

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    Вполне вероятно, что это была мера предосторожности, но в любом случае этот момент лучше не игнорировать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.72, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: Джессика выиграла два из трех предыдущих матчей против Марты. Но при этом их единственная встреча в прошлом году (в полуфинале турнира в Остине) завершилась победой украинки со счетом 7:6, 6:1. Рискнем предположить, что Костюк снова обыграет Пегулу, которая потратила чересчур много энергии в предыдущем раунде.

    Рекомендуемая ставка: победа Костюк за 2.72.

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