Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Райли Опелки во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер на прошлой неделе стал одним из героев турнира в Индиан-Уэллс, по итогам которого снова приблизился к топ-10.

Вопреки ожиданиям, теннисист из Дании дошел до финала. Это его лучший результат в этом году.

В решающем матче Руне проиграл британцу Джеку Дрейперу со счетом 2:6, 2:6, но зато перед этим он выдал серию из пяти классных матче.

В остальных раундах Руне выиграл у Корантена Муте, Юго Эмбера, Стефаноса Циципаса, Таллона Грикспора и Даниила Медведева.

Прогнозы на теннис

В общем, Руне наконец-то набрал форму и снова демонстрирует свой лучший теннис.

Опелка

Райли в первом круге одержал победу над Кристофером Юбэнксом.

Как и на турнире в Делрей-Бич, Опелка обыграл соотечественника в двух сетах — 6:3, 7:6.

Ранее в этом году Опелка выиграл больше одного матча только на двух турнирах — в Брисбене и Далласе.

При этом в Брисбене двухметровый американец обыграл в четвертьфинале Новака Джоковича и дошел до финала. Решающий матч против Иржи Легечки Райли не смог завершить из-за дискомфорта в запястье.

Также добавим, что в первой половине марта Опелка уступил Роману Сафиуллину на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс и проиграл Юго Гастону во втором круге «челленджера» в Финиксе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.42, победу Опелки букмекеры предлагают за 2.86.

Прогноз: с американцем всегда сложно играть из-за его неприятной подачи. Но это, по сути, единственное, чего Хольгеру действительно стоит опасаться. Скорее всего, датчанину хватит двух сетов для победы над Опелкой.

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 2.02.