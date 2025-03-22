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    Сможет ли Руне обыграть Опелку?

    Руне — Опелка. Ставка (к. 2.02) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Опелка
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Райли Опелки во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2025 года

    Хольгер Руне

  • Дания
    •  Хольгер Руне 18:00 Райлли Опелка

    Райлли Опелка

  • США
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    Руне

    Хольгер на прошлой неделе стал одним из героев турнира в Индиан-Уэллс, по итогам которого снова приблизился к топ-10.

    Вопреки ожиданиям, теннисист из Дании дошел до финала. Это его лучший результат в этом году.

    В решающем матче Руне проиграл британцу Джеку Дрейперу со счетом 2:6, 2:6, но зато перед этим он выдал серию из пяти классных матче.

    В остальных раундах Руне выиграл у Корантена Муте, Юго Эмбера, Стефаноса Циципаса, Таллона Грикспора и Даниила Медведева.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Руне наконец-то набрал форму и снова демонстрирует свой лучший теннис.

    Опелка

    Райли в первом круге одержал победу над Кристофером Юбэнксом.

    Как и на турнире в Делрей-Бич, Опелка обыграл соотечественника в двух сетах — 6:3, 7:6.

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  • 17/03/2025

    • Ранее в этом году Опелка выиграл больше одного матча только на двух турнирах — в Брисбене и Далласе.

    При этом в Брисбене двухметровый американец обыграл в четвертьфинале Новака Джоковича и дошел до финала. Решающий матч против Иржи Легечки Райли не смог завершить из-за дискомфорта в запястье.

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    Также добавим, что в первой половине марта Опелка уступил Роману Сафиуллину на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс и проиграл Юго Гастону во втором круге «челленджера» в Финиксе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.42, победу Опелки букмекеры предлагают за 2.86.

    Прогноз: с американцем всегда сложно играть из-за его неприятной подачи. Но это, по сути, единственное, чего Хольгеру действительно стоит опасаться. Скорее всего, датчанину хватит двух сетов для победы над Опелкой.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 2.02.

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