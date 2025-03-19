Александр Ковачевич
Миомир Кецманович
Ковачевич
Александр на прошлой неделе выиграл «челленджер» на побережье Доминиканской Республики, благодаря чему вернулся в топ-80.
В решающем матче американец одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром, который перед этим обыграл Бенжамена Бонзи, Миомира Кецмановича и Якуба Меньшика.
Но главным успехом Ковачевича в этом году пока остается выход в финал в Монпелье.
На этом турнире Ковачевич провел целую серию классных матчей — обыграл Пабло Каррено-Бусту, Давида Гоффена, Маттиа Беллуччи, Александра Бублика и Андрея Рублева (7:5, 6:4). Потом было поражение в финале от Феликса Оже-Альяссима — 2:6, 7:6, 6:7.
Но при этом неудачных выступлений у Ковачевича тоже хватает: в Роттердаме и Индиан-Уэллс он не прошел первый круг, а в Акапулько уступил в финале квалификации.
Кецманович
Миомир в середине февраля выиграл турнир в Делрей-Бич, взяв второй титул в карьере.
Но после этого у сербского теннисиста начался спад.
На «пятисотнике» в Акапулько Кецманович проиграл в стартовом матче Даниэлю Альтмайеру, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс уступил Таллону Грикспору.
Но главным разочарованием стало поражение от Джумхура в четвертьфинале «челленджера» в Доминиканской Республике.
В прошлом году Кецманович не прошел первый раунд в Майами, проиграв китайцу Цзюньчэну Шану.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 2.83, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.43.
Прогноз: Миомир не очень убедительно провел недавние матчи, поэтому в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода. Скорее всего, серб и американец проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.