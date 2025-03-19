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    Кецманович дожмет Ковачевича только в третьем сете?

    Ковачевич — Кецманович. Ставка (к. 2.06) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против американца Александра Ковачевича в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ковачевич — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 19 Марта 2025 года

    Александр Ковачевич

  • США
    •  Александр Ковачевич 22:30 Миомир Кецманович

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •

    Ковачевич

    Александр на прошлой неделе выиграл «челленджер» на побережье Доминиканской Республики, благодаря чему вернулся в топ-80.

    В решающем матче американец одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром, который перед этим обыграл Бенжамена Бонзи, Миомира Кецмановича и Якуба Меньшика.

    Но главным успехом Ковачевича в этом году пока остается выход в финал в Монпелье.

    На этом турнире Ковачевич провел целую серию классных матчей — обыграл Пабло Каррено-Бусту, Давида Гоффена, Маттиа Беллуччи, Александра Бублика и Андрея Рублева (7:5, 6:4). Потом было поражение в финале от Феликса Оже-Альяссима — 2:6, 7:6, 6:7.

    Прогнозы на теннис

    Но при этом неудачных выступлений у Ковачевича тоже хватает: в Роттердаме и Индиан-Уэллс он не прошел первый круг, а в Акапулько уступил в финале квалификации.

    Кецманович

    Миомир в середине февраля выиграл турнир в Делрей-Бич, взяв второй титул в карьере.

    Но после этого у сербского теннисиста начался спад.

    На «пятисотнике» в Акапулько Кецманович проиграл в стартовом матче Даниэлю Альтмайеру, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс уступил Таллону Грикспору.

    Но главным разочарованием стало поражение от Джумхура в четвертьфинале «челленджера» в Доминиканской Республике.

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    В прошлом году Кецманович не прошел первый раунд в Майами, проиграв китайцу Цзюньчэну Шану.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 2.83, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: Миомир не очень убедительно провел недавние матчи, поэтому в данном случае есть смысл выбрать ставку без учета исхода. Скорее всего, серб и американец проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

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    Ковачевич — Кецманович: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 19.03.202522:30. Кецманович дожмет Ковачевича только в третьем сете?
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