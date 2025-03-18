Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте во втором раунде квалификации «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Тиранте, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шевченко

В первом отборочном матче Саша одержал победу над Лукашем Кляйном — 6:3, 7:6.

Во второй партии словацкий теннисист вел 3:0 с двумя брейками, не реализовал два сетбола при 5:3 и не подал на сет при счете 5:4.

Шевченко прервал серию из четырех поражений. В середине февраля он проиграл Саше Звереву во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро, а потом не прошел ни раунда в Сантьяго, Индиан-Уэллс и Финиксе.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что после командного турнира в United Cup Шевченко еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

Тиранте

Тиаго на старте квалификации на удивление легко разобрался с Душаном Лайовичем — 6:4, 6:3.

Для аргентинца это был всего лишь четвертый матч на харде в этом году. В начале января он прошел два раунда в квалификации Australian Open, после чего уступил бразильцу Жоао Фонсеке (4:6, 1:6).

Лучшим результатом Тиранте в текущем сезоне пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Кордове (Аргентина).

При этом Тиранте не выиграл ни одного матча в Росарио, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро, а также не прошел квалификацию в Сантьяго.

В прошлом году Тиранте выиграл лишь один из четырех матчей на харде на открытых кортах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 1.59, победу Тиранте букмекеры предлагают за 2.24.

Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Саша обыграет аргентинского грунтовика и пробьется в основную сетку «тысячника». В этом случае он снова вернется в топ-100. Как минимум с мотивацией точно не должно быть проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Шевченко в двух сетах за 2.49.