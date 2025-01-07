Француз Гаэль Монфис сыграет против испанца Педро Мартинеса в первом круге турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 7 января, начало — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мартинес — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мартинес

Январь из-за отсутствия турниров на грунте можно назвать одним из самых сложных месяцев для испанского теннисиста.

В 2024-м Мартинес провел на харде на открытых кортах 16 матчей — одержал семь побед и потерпел девять поражений.

Новый сезон Мартинес начал в Гонконге. В первом круге 27-летний теннисист выиграл у итальянца Франческо Пассаро, после чего уступил Цзюньчэну Шану со счетом 3:6, 1:6.

Прогнозы на теннис

Мартинес занимает 43-е место в рейтинге ATP, прежде всего, благодаря успешным выступлениям на грунтовом покрытии.

Монфис

Гаэль на прошлой неделе прошел один раунд на турнире в Брисбене.

В первом матче нового сезона 38-летний теннисист выиграл у американца Нишеша Басаваредди.

После этого Монфис проиграл Новаку Джоковичу (3:6, 3:6). Примечательно, что для него это было 20-е подряд поражение от серба.

Монфис завершил прошедший сезон рядом с топ-50. Эту неделю он начал в статусе 52-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 3.68, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: два предыдущих матча против испанца получились для Гаэля не самыми простыми, и предстоящий, похоже, не станет исключением в этом плане. До разгрома здесь, скорее всего, не дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.07.