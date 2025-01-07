Мартинес
Январь из-за отсутствия турниров на грунте можно назвать одним из самых сложных месяцев для испанского теннисиста.
В 2024-м Мартинес провел на харде на открытых кортах 16 матчей — одержал семь побед и потерпел девять поражений.
Новый сезон Мартинес начал в Гонконге. В первом круге 27-летний теннисист выиграл у итальянца Франческо Пассаро, после чего уступил Цзюньчэну Шану со счетом 3:6, 1:6.
Мартинес занимает 43-е место в рейтинге ATP, прежде всего, благодаря успешным выступлениям на грунтовом покрытии.
Монфис
Гаэль на прошлой неделе прошел один раунд на турнире в Брисбене.
В первом матче нового сезона 38-летний теннисист выиграл у американца Нишеша Басаваредди.
После этого Монфис проиграл Новаку Джоковичу (3:6, 3:6). Примечательно, что для него это было 20-е подряд поражение от серба.
Монфис завершил прошедший сезон рядом с топ-50. Эту неделю он начал в статусе 52-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мартинеса в этом матче можно поставить за 3.68, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: два предыдущих матча против испанца получились для Гаэля не самыми простыми, и предстоящий, похоже, не станет исключением в этом плане. До разгрома здесь, скорее всего, не дойдет.
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Рекомендуемая ставка: победа Монфиса + тотал геймов больше 19,5 за 2.07.