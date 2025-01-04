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    Опелка и Мпетши-Перрикар установят рекорд по количеству эйсов?

    Опелка — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Брисбене 4 января 2025 года

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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикар и американец Райли Опелка встретятся в полуфинале турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 4 января, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Опелка

    Райли стал автором пока что главной сенсации недели. Вопреки всем прогнозам, американец выиграл у Новака Джоковича. Затмить это событие сможет разве что победа Мирры Андреевой над Ариной Соболенко в полуфинале женского турнира в Брисбене.

    Опелка разобрался с Джоковичем в матче 1/4 финала. Это поразительно, но двухметровому гиганту хватило двух сетов для победы над лучшим теннисистом в истории — 7:6, 6:3.

    Главной проблемой Новака стала подача Опелки. Американец почти не ошибался ни на первом, ни на втором мяче.

    При этом Райли, в отличие от бывшей первой ракетки мира, шикарно провел тай-брейк и сумел взять гейм на приеме.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах 27-летний Опелка выиграл у аргентинца Федерико Гомеса и итальянца Маттео Арнальди.

    Мпетши-Перрикар

    Между тем, успехи Джованни на этой неделе ни для кого не стали сюрпризом.

    Во время заключительной части прошедшего сезона, когда он взял титул в Базеле, стало ясно, что француз совсем скоро будет как минимум в топ-20.

    Как и Опелка, рост Мпетши-Перрикара тоже перевалил за два метра. У него такая же мощная первая подача, но при этом он гораздо подвижнее американского теннисиста.

    Текущий турнир 21-летний Мпетши-Перрикар начал с победы над Ником Кирьосом. В этом матче с тремя тай-брейками он выполнил 36 подач навылет.

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    Во втором круге Джованни остановил американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 7:6), а в четвертьфинале — чеха Якуба Меньшика (7:5, 7:6).

    Мпетши-Перрикар пока не отдал ни гейма на своей подаче.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.08, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: скорее всего, Джованни и Райли проведут больше 25 геймов. То есть здесь будет как минимум два тай-брейка. Ну и наверняка француз и американец выполнят под полсотни эйсов на двоих.

    Но мы при этом считаем, что более подвижный Мпетши-Перрикар все-таки переиграет Опелку.

    Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по геймам (-1,5) за 2.10.

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    Опелка — Мпетши-Перрикар: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на теннис. Опелка и Мпетши-Перрикар установят рекорд по количеству эйсов?
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