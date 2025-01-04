Опелка
Райли стал автором пока что главной сенсации недели. Вопреки всем прогнозам, американец выиграл у Новака Джоковича. Затмить это событие сможет разве что победа Мирры Андреевой над Ариной Соболенко в полуфинале женского турнира в Брисбене.
Опелка разобрался с Джоковичем в матче 1/4 финала. Это поразительно, но двухметровому гиганту хватило двух сетов для победы над лучшим теннисистом в истории — 7:6, 6:3.
Главной проблемой Новака стала подача Опелки. Американец почти не ошибался ни на первом, ни на втором мяче.
При этом Райли, в отличие от бывшей первой ракетки мира, шикарно провел тай-брейк и сумел взять гейм на приеме.
В предыдущих раундах 27-летний Опелка выиграл у аргентинца Федерико Гомеса и итальянца Маттео Арнальди.
Мпетши-Перрикар
Между тем, успехи Джованни на этой неделе ни для кого не стали сюрпризом.
Во время заключительной части прошедшего сезона, когда он взял титул в Базеле, стало ясно, что француз совсем скоро будет как минимум в топ-20.
Как и Опелка, рост Мпетши-Перрикара тоже перевалил за два метра. У него такая же мощная первая подача, но при этом он гораздо подвижнее американского теннисиста.
Текущий турнир 21-летний Мпетши-Перрикар начал с победы над Ником Кирьосом. В этом матче с тремя тай-брейками он выполнил 36 подач навылет.
Во втором круге Джованни остановил американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 7:6), а в четвертьфинале — чеха Якуба Меньшика (7:5, 7:6).
Мпетши-Перрикар пока не отдал ни гейма на своей подаче.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.08, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: скорее всего, Джованни и Райли проведут больше 25 геймов. То есть здесь будет как минимум два тай-брейка. Ну и наверняка француз и американец выполнят под полсотни эйсов на двоих.
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Но мы при этом считаем, что более подвижный Мпетши-Перрикар все-таки переиграет Опелку.
Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по геймам (-1,5) за 2.10.