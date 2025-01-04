Француз Джованни Мпетши-Перрикар и американец Райли Опелка встретятся в полуфинале турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 4 января, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Опелка — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Опелка

Райли стал автором пока что главной сенсации недели. Вопреки всем прогнозам, американец выиграл у Новака Джоковича. Затмить это событие сможет разве что победа Мирры Андреевой над Ариной Соболенко в полуфинале женского турнира в Брисбене.

Опелка разобрался с Джоковичем в матче 1/4 финала. Это поразительно, но двухметровому гиганту хватило двух сетов для победы над лучшим теннисистом в истории — 7:6, 6:3.

Главной проблемой Новака стала подача Опелки. Американец почти не ошибался ни на первом, ни на втором мяче.

При этом Райли, в отличие от бывшей первой ракетки мира, шикарно провел тай-брейк и сумел взять гейм на приеме.

Прогнозы на теннис

В предыдущих раундах 27-летний Опелка выиграл у аргентинца Федерико Гомеса и итальянца Маттео Арнальди.

Мпетши-Перрикар

Между тем, успехи Джованни на этой неделе ни для кого не стали сюрпризом.

Во время заключительной части прошедшего сезона, когда он взял титул в Базеле, стало ясно, что француз совсем скоро будет как минимум в топ-20.

Как и Опелка, рост Мпетши-Перрикара тоже перевалил за два метра. У него такая же мощная первая подача, но при этом он гораздо подвижнее американского теннисиста.

Текущий турнир 21-летний Мпетши-Перрикар начал с победы над Ником Кирьосом. В этом матче с тремя тай-брейками он выполнил 36 подач навылет.

Во втором круге Джованни остановил американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 7:6), а в четвертьфинале — чеха Якуба Меньшика (7:5, 7:6).

Мпетши-Перрикар пока не отдал ни гейма на своей подаче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Опелку в этом матче можно поставить за 2.08, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: скорее всего, Джованни и Райли проведут больше 25 геймов. То есть здесь будет как минимум два тай-брейка. Ну и наверняка француз и американец выполнят под полсотни эйсов на двоих.

Но мы при этом считаем, что более подвижный Мпетши-Перрикар все-таки переиграет Опелку.

Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по геймам (-1,5) за 2.10.