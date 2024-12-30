Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Пейтон Стернс в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Стернс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кудерметова

Вероника стала одним из главных разочарований прошедшего сезона. Кто-то даже ждал ее возвращения в топ-10, но в итоге россиянка упала в рейтинге за пределы топ-50 — сейчас она всего лишь 72-я.

Этот год действительно получился ужасным для бывшей девятой ракетки мира.

Достаточно взглянуть на результаты, Кудерметова выиграла меньше половины матчей — 18 из 43. Это просто капитуляция.

В прошедшем сезоне Кудерметова прошла дальше второго круга только на двух турнирах — в Чарльстоне и Сеуле. В столице Южной Кореи она добралась до полуфинала, где уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майя.

Прогнозы на теннис

Сложно сказать, что пошло не так, но есть подозрение, что Вероника либо просто потеряла мотивацию, либо оказалась не готова регулярно играть на высоком уровне.

Стернс

Пейтон тем временем точно осталась довольна прошедшим сезоном, по итогам которого она закрепилась в топ-50.

Примечательно, что у американки были неплохие результаты не только на харде.

В первой половине 2024-го Стернс завоевала титул на грунте в Рабате, выиграла по два матча в Сен-Мало и Парме, а также дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Франции.

На харде первым серьезным успехом 23-летней Стернс стал выход в четвертьфинал «тысячника» в Торонто. Вскоре после этого она выиграла два матча в Кливленде и прошла и прошла два раунда на US Open.

Также стоит добавить, что Стернс дошла до третьего круга на «тысячнике» в Пекине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу. И на Кудерметову, и на Стернс можно поставить за 1.90.

Прогноз: несмотря на то, что Вероника провалила минувший сезон, сейчас все равно опасно ставить против нее. Возможно, россиянка горит желанием доказать, что она способна вернуться хотя бы в топ-30. Поэтому есть смысл рассмотреть ставки на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.