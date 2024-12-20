Француз Артур Фис сыграет против американца Лернера Тина в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Тин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артур в первом матче проиграл Жоау Фонсеке, при этом соперник забрал решающий сет со счетом 4:1.

Примечательно, что для француза это уже второе в 2024-м поражение от бразильца. В феврале он проиграл южноамериканцу в Рио-де-Жанейро.

Но зато Фис идеально провел следующий матч, который имел большое значение в борьбе за выход в полуфинал.

Во втором туре 20-летний теннисист уверенно разобрался с чехом Якубом Меньшиком — 4:2, 4:3, 4:2.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Фис дошел до финала на молодежном Итоговом турнире ATP.

Тин

Лернер тем временем тоже сохраняет шансы на выход в полуфинал.

Американский теннисист выиграл один из двух предыдущих матчей, благодаря чему все еще может занять второе место в группе.

В первом туре Тин одержал сенсационную победу над 48-й ракеткой мира Якубом Меньшиком — 4:3, 4:3, 2:4, 2:4, 4:3.

В следующем матче 19-летний теннисист сыграл значительно хуже, уступив Жоау Фонсеке со счетом 0:4, 0:4, 4:1, 2:4.

Тин завершил сезон на 122-м месте в рейтинге ATP.

Формат

Матч состоит из пяти сетов, каждый и которых играется до четырех победных геймов. Тай-брейк разыгрывается в том случае, если счет в партии 3:3. Здесь нет игры «больше-меньше». Если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается. За участие в турнире игрокам не предоставляются очки в рейтинге ATP, однако турнир имеет большой призовой фонд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.22, победу Тина букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: в конце августа Артур выиграл у Лернера в первом круге US Open со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 6:2.

Рискнем предположить, что на этот раз французу не понадобится дополнительная партия. Скорее всего, он подтвердит статус явного фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса в трех сетах за 2.57.