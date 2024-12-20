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    Фису хватит трех сетов для победы над Тином?

    Фис — Тин. Ставка (к. 2.57) и прогноз на молодежный Итоговый турнир ATP 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Тин
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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против американца Лернера Тина в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Тин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фис

    Артур в первом матче проиграл Жоау Фонсеке, при этом соперник забрал решающий сет со счетом 4:1.

    Примечательно, что для француза это уже второе в 2024-м поражение от бразильца. В феврале он проиграл южноамериканцу в Рио-де-Жанейро.

    Но зато Фис идеально провел следующий матч, который имел большое значение в борьбе за выход в полуфинал.

    Во втором туре 20-летний теннисист уверенно разобрался с чехом Якубом Меньшиком — 4:2, 4:3, 4:2.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Фис дошел до финала на молодежном Итоговом турнире ATP.

    Тин

    Лернер тем временем тоже сохраняет шансы на выход в полуфинал.

    Американский теннисист выиграл один из двух предыдущих матчей, благодаря чему все еще может занять второе место в группе.

    В первом туре Тин одержал сенсационную победу над 48-й ракеткой мира Якубом Меньшиком — 4:3, 4:3, 2:4, 2:4, 4:3.

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    В следующем матче 19-летний теннисист сыграл значительно хуже, уступив Жоау Фонсеке со счетом 0:4, 0:4, 4:1, 2:4.

    Тин завершил сезон на 122-м месте в рейтинге ATP.

    Формат

    Матч состоит из пяти сетов, каждый и которых играется до четырех победных геймов. Тай-брейк разыгрывается в том случае, если счет в партии 3:3. Здесь нет игры «больше-меньше». Если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается. За участие в турнире игрокам не предоставляются очки в рейтинге ATP, однако турнир имеет большой призовой фонд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.22, победу Тина букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: в конце августа Артур выиграл у Лернера в первом круге US Open со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 6:2.

    Рискнем предположить, что на этот раз французу не понадобится дополнительная партия. Скорее всего, он подтвердит статус явного фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса в трех сетах за 2.57.

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    Фис — Тин: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 20.12.2024. Прогнозы на теннис. Фису хватит трех сетов для победы над Тином?
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