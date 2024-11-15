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    Зверев не пустит Алькараса в полуфинал Итогового турнира?

    Зверев — Алькарас. Ставка (к. 3.34) и прогноз на Итоговый турнир ATP 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша, как и ожидалось, здорово провел два предыдущих матча, в которых не отдал ни сета.

    В первом туре немецкий теннисист одержал победу над россиянином Андреем Рублевым — 6:4, 6:4.

    В следующем матче Зверев выиграл у Каспера Рууда (7:6, 6:4), который на старте турнира победил Карлоса Алькараса.

    Здесь важно отметить, что Зверев в обоих матчах показал безупречную игру на подаче — Рублев и Рууд так и не заработали хотя бы один брейк-пойнт.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Саши составляет уже семь матчей. В начале ноября он стал чемпионом «Мастерса» в Париже.

    Алькарас

    Карлос тем временем все-таки смог выиграть один из двух предыдущих матчей и сохранить шансы на выход в полуфинал.

    Дело в том, что как раз перед турниром испанец заболел то ли простудой, то ли чем-то вирусным.

    В первом туре Алькарас проиграл Касперу Рууду — 1:6, 5:7. В этом матче он действительно едва передвигался по корту.

    К матчу против Андрея Рублева ситуация в плане самочувствия была ни чуть не лучше, но на этот раз Карлитос нашел в себе дополнительные силы. Более того, ему хватило двух сетов для победы над россиянином — 6:3, 7:6.

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    Правда, тут все равно нельзя не отметить, что Рублев очень помог Алькарасу своими ужасными ошибками.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 2.06, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 5-5. Ранее в этом году Карлос уступил Саше в Мельбурне, но потом испанец переиграл немца в Индиан-Уэллс и в финале Ролан Гаррос.

    Скорее всего, в предстоящем матче Алькарас не сможет подтвердить статус фаворита. В отличие от Рублева, Зверев вряд ли упустит возможность обыграть соперника, которому действительно нездоровится.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 3.34.

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    Зверев — Алькарас: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на теннис. Зверев не пустит Алькараса в полуфинал Итогового турнира?
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