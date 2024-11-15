Зверев
Саша, как и ожидалось, здорово провел два предыдущих матча, в которых не отдал ни сета.
В первом туре немецкий теннисист одержал победу над россиянином Андреем Рублевым — 6:4, 6:4.
В следующем матче Зверев выиграл у Каспера Рууда (7:6, 6:4), который на старте турнира победил Карлоса Алькараса.
Здесь важно отметить, что Зверев в обоих матчах показал безупречную игру на подаче — Рублев и Рууд так и не заработали хотя бы один брейк-пойнт.
Победная серия Саши составляет уже семь матчей. В начале ноября он стал чемпионом «Мастерса» в Париже.
Алькарас
Карлос тем временем все-таки смог выиграть один из двух предыдущих матчей и сохранить шансы на выход в полуфинал.
Дело в том, что как раз перед турниром испанец заболел то ли простудой, то ли чем-то вирусным.
В первом туре Алькарас проиграл Касперу Рууду — 1:6, 5:7. В этом матче он действительно едва передвигался по корту.
К матчу против Андрея Рублева ситуация в плане самочувствия была ни чуть не лучше, но на этот раз Карлитос нашел в себе дополнительные силы. Более того, ему хватило двух сетов для победы над россиянином — 6:3, 7:6.
Правда, тут все равно нельзя не отметить, что Рублев очень помог Алькарасу своими ужасными ошибками.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 2.06, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 5-5. Ранее в этом году Карлос уступил Саше в Мельбурне, но потом испанец переиграл немца в Индиан-Уэллс и в финале Ролан Гаррос.
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Скорее всего, в предстоящем матче Алькарас не сможет подтвердить статус фаворита. В отличие от Рублева, Зверев вряд ли упустит возможность обыграть соперника, которому действительно нездоровится.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 3.34.