Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Как и в прошлом году, Янник спокойно выиграл первый матч на итоговом, который проходит в его родной Италии.

В минувшее воскресенье Синнер одержал победу над Алексом Де Минором — 6:3, 6:4.

Австралиец максимально старался, но до интриги здесь так и не дошло. За весь матч итальянец допустил лишь одну серьезную ошибку — не смог взять подачу в четвертом гейме, но сразу после этого сделал обратный брейк.

Прогнозы на теннис

Пока совсем не похоже на то, что кто-то помешает Синнеру взять очередной титул в этом году.

Фриц

Тейлор тем временем в первом туре спокойно переиграл Даниила Медведева — 6:4, 6:3.

Россиянин неплохо начал, но под конец первого сета его просто конкретно затрясло. При счете 4:5 Медведев сделал три двойных ошибки подряд.

Вторая партия превратилась в неприятное шоу Медведева, который в какой-то момент решил принимать подачу американца ракеткой ручки.

Потом Медведев честно признался, что во втором сете смирился с тем, что не сможет сделать камбэк.

Фриц провел матч на очень хорошем уровне — уверенно действовал на своей подаче и взял несколько геймов на приеме, чего оказалось достаточно для победы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фрица букмекеры предлагают за 5.75.

Прогноз: в начале сентября Янник выиграл у Тейлора в финале US Open со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

Скорее всего, итальянцу снова хватит минимальное количество сетов для победы, но мы ожидаем, что Фриц благодаря своей подаче как минимум избежит разгрома.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.