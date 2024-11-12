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    Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?

    Синнер — Фриц. Ставка (к. 1.94) и прогноз на Итоговый турнир ATP 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Фриц
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Тейлора Фрица во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Итоговый чемпионат ATP 12 Ноября 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 22:30 Тейлор Фритц

    Тейлор Фритц

  • США
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    Синнер

    Как и в прошлом году, Янник спокойно выиграл первый матч на итоговом, который проходит в его родной Италии.

    В минувшее воскресенье Синнер одержал победу над Алексом Де Минором — 6:3, 6:4.

    Австралиец максимально старался, но до интриги здесь так и не дошло. За весь матч итальянец допустил лишь одну серьезную ошибку — не смог взять подачу в четвертом гейме, но сразу после этого сделал обратный брейк.

    Прогнозы на теннис

    Пока совсем не похоже на то, что кто-то помешает Синнеру взять очередной титул в этом году.

    Фриц

    Тейлор тем временем в первом туре спокойно переиграл Даниила Медведева — 6:4, 6:3.

    Россиянин неплохо начал, но под конец первого сета его просто конкретно затрясло. При счете 4:5 Медведев сделал три двойных ошибки подряд.

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    • Вторая партия превратилась в неприятное шоу Медведева, который в какой-то момент решил принимать подачу американца ракеткой ручки.

    Потом Медведев честно признался, что во втором сете смирился с тем, что не сможет сделать камбэк.

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    Фриц провел матч на очень хорошем уровне — уверенно действовал на своей подаче и взял несколько геймов на приеме, чего оказалось достаточно для победы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фрица букмекеры предлагают за 5.75.

    Прогноз: в начале сентября Янник выиграл у Тейлора в финале US Open со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

    Скорее всего, итальянцу снова хватит минимальное количество сетов для победы, но мы ожидаем, что Фриц благодаря своей подаче как минимум избежит разгрома.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

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    Синнер — Фриц: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на теннис. Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?
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