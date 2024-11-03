Россиянка Диана Шнайдер сыграет против британки Кэти Бултер в финале турнира в Гонконге. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Бултер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана четвертый раз в сезоне дошла до финала WTA. Ранее в этом году она взяла титулы в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште.

В полуфинале текущего турнира российская теннисистка выиграла у Лейлы Фернандес — 6:4, 6:2.

Вопреки ожиданиям, Шнайдер уверенно разобралась с финалисткой US Open-2021. В первую очередь, ей очень помогли ошибки соперницы, благодаря которым она взяла на приеме пять геймов.

Прогнозы на теннис

В остальных матчах на этой неделе Шнайдер выиграла у Киоки Окамуры, Присциллы Хон и Сюзан Ламенс.

Бултер

Кэти третий раз в сезоне сыграет в решающем матче. Как и Шнайдер, она тоже пока не проигрывала в финалах.

Ранее в этом году британка взяла титулы в Сан-Диего и Ноттингеме, благодаря чему сначала в топ-50, а позже дебютировала в топ-30.

На прошлой неделе Бултер дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Токио. В четвертьфинале Кэти разгромила Бьянку Андрееску, после чего ее остановила София Кенин.

В Гонконге Бултер выиграла у японки Айо Ито, китаянки Сиюй Ван, Анастасии Захаровой и Юэ Юань.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.61, победу Бултер букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: соперница в этом году тоже приятно удивляет, однако мы все равно считаем, что Диана одержит победу и возьмет очередной титул.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 2.46.