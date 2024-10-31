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    Сможет ли Руне взять реванш у Казо?

    Казо — Руне. Ставка (к. 2.84) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Казо — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Артура Казо в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Казо — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 31 Октября 2024 года

    Артюр Казо(Франция)

  • Париж. Мужчины
    •  Артюр Казо(Франция) 19:30 Хольгер Руне(Дания)

    Хольгер Руне(Дания)

  • Париж. Мужчины
    •

    Казо

    Для начала напомним, как этот француз оказался в основной сетке. Артур пытался попасть в основную сетку через квалификацию, но в решающем раунде проиграл итальянцу Фабио Фоньини.

    Но в итоге Казо заменил в основе Янника Синнера, который в последний момент снялся из-за кишечной инфекции.

    Казо повезло — он попал сразу во второй раунд, где одержал победу над Беном Шелтоном (6:3, 7:6).

    Артур действительно шикарно провел матч, почти не ошибался на подаче. Но также надо отметить, что американец, по всей видимости, играл на фоне усталости.

    Прогнозы на теннис

    Просто факт: после Australian Open Казо пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Руне

    Хольгер тем временем третий год подряд выиграл на «тысячнике» в столице Франции не менее двух матчей.

    На текущем турнире датчанин спокойно преодолел первые раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

    В первом круге Руне одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.

    В следующем матче 21-летний теннисист выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:4, 6:2.

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    Руне выигрывал «Мастерс» в Париже в 2022 году. В прошлом сезоне он дошел здесь до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 2.95, победу Руне букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: Хольгер наконец-то дождался встречи с французом. Датчанин мечтает о реванше с тех пор, как сенсационно проиграл Казо во втором круге Australian Open-2024.

    Да, Артур сейчас на эмоциональном подъеме, но у соперника тоже не будем проблем с настроем.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой (-4,5) за 2.84.

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    Казо — Руне: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне взять реванш у Казо?
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