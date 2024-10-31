Артюр Казо(Франция)
Хольгер Руне(Дания)
Казо
Для начала напомним, как этот француз оказался в основной сетке. Артур пытался попасть в основную сетку через квалификацию, но в решающем раунде проиграл итальянцу Фабио Фоньини.
Но в итоге Казо заменил в основе Янника Синнера, который в последний момент снялся из-за кишечной инфекции.
Казо повезло — он попал сразу во второй раунд, где одержал победу над Беном Шелтоном (6:3, 7:6).
Артур действительно шикарно провел матч, почти не ошибался на подаче. Но также надо отметить, что американец, по всей видимости, играл на фоне усталости.
Просто факт: после Australian Open Казо пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Руне
Хольгер тем временем третий год подряд выиграл на «тысячнике» в столице Франции не менее двух матчей.
На текущем турнире датчанин спокойно преодолел первые раунды, до сих пор не проиграв ни сета.
В первом круге Руне одержал победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.
В следующем матче 21-летний теннисист выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:4, 6:2.
Руне выигрывал «Мастерс» в Париже в 2022 году. В прошлом сезоне он дошел здесь до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 2.95, победу Руне букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: Хольгер наконец-то дождался встречи с французом. Датчанин мечтает о реванше с тех пор, как сенсационно проиграл Казо во втором круге Australian Open-2024.
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Да, Артур сейчас на эмоциональном подъеме, но у соперника тоже не будем проблем с настроем.
Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой (-4,5) за 2.84.