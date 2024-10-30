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    Сможет ли Медведев выиграть у Попырина?

    Попырин — Медведев. Ставка (к. 4.30) и прогноз на «Мастерс» в Париже 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Попырин

    Алексей в первом круге одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини — 7:6, 7:6.

    Во втором сете теннисист из Австралии сделал обратный брейк при счете 4:5, а потом идеально провел тай-брейк.

    Попырин после Открытого чемпионата США, на котором он прошел три раунда, еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Как раз после мэйджора в Нью-Йорке у него начался спад, который, правда, не стал сюрпризом после сенсационных успехов в Северной Америке. В августе Попырин стал чемпионом «Мастерса» в Монреале.

    Медведев

    Даниил тем временем проведет первый официальный матч после поражения от Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае.

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    • Правда, с тех пор россиянин успел еще раз проиграть итальянцу — на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

    Самое неприятное, что Медведев в двух матчах против Синнера взял в общей сложности лишь восемь геймов.

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    Медведев выигрывал парижский «Мастерс» в 2020 году. В 2021-м он дошел в столице Франции до финала, но в 2022-м и 2023-м уступил во втором раунде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 4.30, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: Даниил ведет 3-0 в личных встречах с Алексеем, но на этом сейчас вряд ли стоит обращать внимание, поскольку последний раз они играли друг с другом еще в весной 2021 года.

    В предстоящем матче у Медведева будут проблемы. Более того, не факт, что он выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Попырина за 4.30.

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    Попырин — Медведев: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев выиграть у Попырина?
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