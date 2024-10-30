Попырин
Алексей в первом круге одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини — 7:6, 7:6.
Во втором сете теннисист из Австралии сделал обратный брейк при счете 4:5, а потом идеально провел тай-брейк.
Попырин после Открытого чемпионата США, на котором он прошел три раунда, еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Как раз после мэйджора в Нью-Йорке у него начался спад, который, правда, не стал сюрпризом после сенсационных успехов в Северной Америке. В августе Попырин стал чемпионом «Мастерса» в Монреале.
Медведев
Даниил тем временем проведет первый официальный матч после поражения от Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае.
Правда, с тех пор россиянин успел еще раз проиграть итальянцу — на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.
Самое неприятное, что Медведев в двух матчах против Синнера взял в общей сложности лишь восемь геймов.
Медведев выигрывал парижский «Мастерс» в 2020 году. В 2021-м он дошел в столице Франции до финала, но в 2022-м и 2023-м уступил во втором раунде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 4.30, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: Даниил ведет 3-0 в личных встречах с Алексеем, но на этом сейчас вряд ли стоит обращать внимание, поскольку последний раз они играли друг с другом еще в весной 2021 года.
- 2.28Фис — Штруфф: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.01Рууд — Томпсон: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.93Харри — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
В предстоящем матче у Медведева будут проблемы. Более того, не факт, что он выйдет в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Попырина за 4.30.