Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 25 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос всего лишь второй раз после олимпийского турнира в Париже выиграл два матча подряд.

В первом круге грек одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 6:3, 6:7, 7:6. В решающем сете соперник не подал на матч при счете 6:5.

В следующем матче Циципас выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:6, 6:5. В этом матче Стеф не взял лишь один гейм на своей подаче.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Циципас проиграл чеху Иржи Легечке (4:6, 4:6) в четвертьфинале турнира в Стокгольме.

Фис

Артур тем временем пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

Но здесь также стоит отметить, что у французского теннисиста до сих пор была не самая сложная сетка.

В первом круге Фис одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 7:6. 6:3.

В следующем матче 20-летний Фис выиграл у испанца Педро Мартинеса — 7:5, 6:3.

Ранее в этом сезоне Артур выиграл два турнира — в Гамбурге и Токио. Благодаря этому он дебютировал в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.98, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.83

Прогноз: несмотря на то, что грек слабо проводит вторую половину сезона, против него сейчас тоже опасно ставить. В данном случае есть смысл рассмотреть варианты со ставками на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.