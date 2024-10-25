Циципас
Стефанос всего лишь второй раз после олимпийского турнира в Париже выиграл два матча подряд.
В первом круге грек одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 6:3, 6:7, 7:6. В решающем сете соперник не подал на матч при счете 6:5.
В следующем матче Циципас выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:6, 6:5. В этом матче Стеф не взял лишь один гейм на своей подаче.
На прошлой неделе Циципас проиграл чеху Иржи Легечке (4:6, 4:6) в четвертьфинале турнира в Стокгольме.
Фис
Артур тем временем пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.
Но здесь также стоит отметить, что у французского теннисиста до сих пор была не самая сложная сетка.
В первом круге Фис одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 7:6. 6:3.
В следующем матче 20-летний Фис выиграл у испанца Педро Мартинеса — 7:5, 6:3.
Ранее в этом сезоне Артур выиграл два турнира — в Гамбурге и Токио. Благодаря этому он дебютировал в топ-20.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.98, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.83
Прогноз: несмотря на то, что грек слабо проводит вторую половину сезона, против него сейчас тоже опасно ставить. В данном случае есть смысл рассмотреть варианты со ставками на тотал геймов или сетов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.