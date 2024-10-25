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    Фису хватит двух сетов для победы над Циципасом?

    Циципас — Фис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Базеле 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Фис
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    Артур Фис
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 25 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Циципас

    Стефанос всего лишь второй раз после олимпийского турнира в Париже выиграл два матча подряд.

    В первом круге грек одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 6:3, 6:7, 7:6. В решающем сете соперник не подал на матч при счете 6:5.

    В следующем матче Циципас выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:6, 6:5. В этом матче Стеф не взял лишь один гейм на своей подаче.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Циципас проиграл чеху Иржи Легечке (4:6, 4:6) в четвертьфинале турнира в Стокгольме.

    Фис

    Артур тем временем пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    Но здесь также стоит отметить, что у французского теннисиста до сих пор была не самая сложная сетка.

    В первом круге Фис одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 7:6. 6:3.

    В следующем матче 20-летний Фис выиграл у испанца Педро Мартинеса — 7:5, 6:3.

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    Ранее в этом сезоне Артур выиграл два турнира — в Гамбурге и Токио. Благодаря этому он дебютировал в топ-20.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.98, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.83

    Прогноз: несмотря на то, что грек слабо проводит вторую половину сезона, против него сейчас тоже опасно ставить. В данном случае есть смысл рассмотреть варианты со ставками на тотал геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

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    Циципас — Фис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на теннис. Фису хватит двух сетов для победы над Циципасом?
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