Датчанин Хольгер Руне сыграет против бельгийца Давида Гоффена в четвертьфинале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 25 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гоффен — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гоффен

Давид продолжает напоминать, что его по-прежнему ни в коем случае нельзя недооценивать.

Достаточно сказать, что 33-летний бельгиец выиграл не менее двух матчей на пятом турнире подряд.

Главным успехом Гоффена на этом отрезке пока остается вхыод в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае. В четвертом круге бывшая седьмая ракетка мира выиграл у немца Саши Зверева.

В Базеле Гоффену повезло, о чем тоже не стоит забывать. Давид попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде он уступил нидерландцу Ботика ван де Зандшульпу.

Прогнозы на теннис

Зато дальше были волевые победы над итальянцем Маттео Арнальди (6:7, 6:3, 6:2) и французом Юго Эмбером (3:6, 6:1, 7:6).

Руне

Хольгер на этой неделе пока не проиграл ни одного сета. При этом здесь все-таки нельзя сказать, что у него были простые соперники.

В первом круге датский теннисист одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 7:6.

В следующем матче Руне выиграл у швейцарца Доминика Штрикера (6:3, 7:6), который перед этим остановил нидерландца Таллона Грикспора.

В 2022 году Руне дошел в Базеле до финала, а в 2023-м — до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 3.38, победу Руне букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: бельгиец действительно чересчур часто удивляет в последнее время, но в данном случае мы все-таки склоняемся к тому, что он не сможет удивить сопернику. Скорее всего, Руне уверенно выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 1.92.