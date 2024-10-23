Американцы Томми Пол и Брэндон Накашима встретятся в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 23 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Накашима

Судя по результатам на недавних турнирах, у американского теннисиста начался спад, совпавший как раз с заключительной частью сезона.

После турнира в китайском Ханчжоу, на котором он добрался до полуфинала, Накашима прошел лишь раунд в Токио и не выиграл ни одного матча в Шанхае и Стокгольме.

Два предыдущих матча четко свидетельствуют о том, что Брэндона накрыла усталость.

В Шанхае Накашима проиграл японцу Есукэ Ватануки, а в шведской столице уступил 39-летнему швейцарцу Стэну Вавринке.

Прогнозы на теннис

Но с учетом того, что Накашима провел в этом году почти 90 матчей, нет ничего удивительного в том, что сейчас ему тяжело демонстрировать свой лучший теннис.

Пол

У Томми тем временем обратная ситуация — он, похоже, сэкономил достаточно сил для успешного завершения сезона.

На прошлой неделе Пол выиграл турнир в Стокгольме и взял третий титул в этом году.

В решающем матче американец выиграл у Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:3. В остальных раундах 12-я ракетка мира остановил Ласло Дьере, Миомира Кецмановича и Стэна Вавринку, при этом тоже не отдав ни сета.

В прошлом году Пол прошел в Вене лишь один раунд, но на этот раз он вполне может побороться за главный приз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 3.10, победу Пола букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: как ни странно, Томми проиграл три предыдущих матча против Брэндона. В августе Пол уступил соотечественнику на «Мастерсе» в Монреале со счетом 2:6, 7:6, 1:6. Но с учетом недавних результатов, рискнем предположить, что в предстоящем матче Томми наконец-то обыграет Накашиму.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.