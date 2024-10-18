Россиянка Мирра Андреева сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии в четвертьфинале турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 18 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Крейчикова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра Андреева на ноль сыграла в первом сете матча 1/8 финала турнира в Нинбо. В поединке за выход в четвертьфинал китайского розыгрыша уроженка Красноярска выиграла у Тамары Корпач из Германии (6:0, 6:4).

За полтора часа игрового времени россиянка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

К слову, в Нинбо Мирра Андреева приехала после обидного поражения от своей сестры Эрики Андреевой в рамках турнира в Ухане. Эта осечка помогла Мирре встряхнуться, чтобы блестяще начать соревнования в Нинбо. 17-летняя спортсменка выиграла у Варвары Лепченко из США и у Тамары Корпач из Германии.

Прогнозы на теннис

На турнирах WTA Мирра Андреева побеждала один раз, триумфа россиянка добилась в соревнованиях, которые прошли в Яссах (Румыния). Одно из лучших достижений российской теннисистки — участие в полуфинале «Ролан Гаррос» в Париже сезона 2024.

Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA.

Крейчикова

Барбора Крейчикова с победы стартовала на турнире в китайском Нинбо, выиграв у китаянки Есинь Ма (7:6, 6:3). Матч длился 1 час 58 минут.

В прошедшей игре Крейчикова дважды подала навылет и дважды допустила двойную ошибку на собственной подаче, а также реализовала 5 брейк-пойнта из 11.

Крейчикова проводит вполне успешный сезон: на Олимпийских играх чешская спортсменка дошла до четвертьфинала, а также выиграла турнира Большого шлема — Уимблдон.

В рейтинге WTA Барбора Крейчикова занимает 13 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мирру Андрееву в этом матче можно поставить за 1.35, победу Барборы Крейчиковой букмекеры предлагают за 3.24.

Прогноз: На теннисных кортах Мирра Андреева и Барбора Крейчикова играли трижды. В прошлом теннисном сезоне россиянка выиграла у соперницы два раза, на турнирах в Пекине и Уимблдоне. В текущем году Крейчикова выиграла у Андреевой. Счёт в противостоянии 2:1 — в пользу российской теннисистки. Мы рискнём и поставим на новую победу Мирры Андреевой.

Рекомендуемая ставка: Фора Мирры Андреевой (-4.5) с коэффициентом 1.87.