Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 15 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Тиранте, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро не так давно выпал из топ-50, но это точно ни для кого не стало сюрпризом.

Испанец по разным причинам очень невыразительно проводит сезон. Позитивные моменты, конечно, были, но негативных — гораздо больше.

В конце сентября Давидович-Фокина прошел раунд в Пекине — после победы над Чжичжэнем Чжаном проиграл Андрею Рублеву.

На «Мастерсе» в Шанхае Давидович-Фокина уступил во втором круге Томашу Махачу (6:1, 6:7, 4:6).

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Алехандро во второй половине сезона пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монреале. Здесь же он провел свой лучший матч в 2024-м, выиграв во втором раундеу Даниила Медведева.

Тиранте

Аргентинский теннисист стал одним из победиелей квалификации в Стокгольме.

В отборе Тиранте выиграл у шведа Николы Славича и датчанина Аугуста Хольмгрена. И если второй соперник находится в топ-200, то первый — далеко за пределами первой тысячи.

Ранее в этом сезоне Тиранте почти не играл на харде. До Стокгольма он провел на этом покрытии лишь четыре матча — одержал одну победу и потерпел три поражения.

Лучшим результатом Тиранте в этом году пока остается сенсационный выход в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в шведском Бостаде. Во втором круге 23-летний теннисист одержал победу над Андреем Рублевым.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.19, победу Тиранте букмекеры предлагают за 4.70.

Прогноз: рискнем предположить, что у Алехандро все-таки не будет проблем в матче против соперника, который совсем не привык играть на харде.

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-5,0) за 2.10.