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    Давидович-Фокина устроит драму в матче с аргентинским грунтовиком?

    Давидович-Фокина — Тиранте. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Стокгольме 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Тиранте
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 15 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Тиранте, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Давидович-Фокина

    Алехандро не так давно выпал из топ-50, но это точно ни для кого не стало сюрпризом.

    Испанец по разным причинам очень невыразительно проводит сезон. Позитивные моменты, конечно, были, но негативных — гораздо больше.

    В конце сентября Давидович-Фокина прошел раунд в Пекине — после победы над Чжичжэнем Чжаном проиграл Андрею Рублеву.

    На «Мастерсе» в Шанхае Давидович-Фокина уступил во втором круге Томашу Махачу (6:1, 6:7, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Алехандро во второй половине сезона пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монреале. Здесь же он провел свой лучший матч в 2024-м, выиграв во втором раундеу Даниила Медведева.

    Тиранте

    Аргентинский теннисист стал одним из победиелей квалификации в Стокгольме.

    В отборе Тиранте выиграл у шведа Николы Славича и датчанина Аугуста Хольмгрена. И если второй соперник находится в топ-200, то первый — далеко за пределами первой тысячи.

    Ранее в этом сезоне Тиранте почти не играл на харде. До Стокгольма он провел на этом покрытии лишь четыре матча — одержал одну победу и потерпел три поражения.

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    Лучшим результатом Тиранте в этом году пока остается сенсационный выход в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в шведском Бостаде. Во втором круге 23-летний теннисист одержал победу над Андреем Рублевым.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.19, победу Тиранте букмекеры предлагают за 4.70.

    Прогноз: рискнем предположить, что у Алехандро все-таки не будет проблем в матче против соперника, который совсем не привык играть на харде.

    Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-5,0) за 2.10.

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    Давидович-Фокина — Тиранте: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина устроит драму в матче с аргентинским грунтовиком?
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